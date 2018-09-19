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Türk Hava Yollarının ilk uçağı yeni havalimanına indi

İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesi Türk Hava Yollarının ilk yolcu uçağı Yeni Havalimanı’na indi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesi Türk Hava Yollarının ilk yolcu uçağı Yeni Havalimanı'na indi.


29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilecek 3. havalimanında 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında sergilenecek THY'ye ait Airbus A321NEO tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak Yeni Havalimanı'na teker koydu. Böylece THY'ye ait bir yolcu uçağı açılış öncesi ilk kez Yeni Havalimanı'na iniş gerçekleştirmiş oldu. Yeni Havalimanı'nda sergilenecek olan dar gövdeli yolcu uçağı, geçtiğimiz Temmuz ayında Türk Hava Yolları bünyesine katılan ilk NEO tipindeki yolcu uçağı olmuştu.

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