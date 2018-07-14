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14 Temmuz 2018 11:02

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii İngiltere’ye çıkartma yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 16-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarı arasında yer alan Farnborough Airshow’a (FIA) katılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii İngiltere’ye çıkartma yapacak

14 Temmuz 2018 11:02


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, İngiltere’de 16-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarı arasında yer alan Farnborough Airshow’a (FIA) katılacağı açıklandı. Yeni logonun tanıtılacağı ve şale ile katılım sağlanacak dünyanın en büyük fuarında, Eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA da fuarda sergilenecek. Bugüne kadar Kara Kuvvetlerine 36 adet teslim edilen ve Türkiye’nin en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 ATAK helikopteri ise uçuş gösterisi yapacak.


İngiltere’de ilkler yer alacak


Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Türk Hava Kuvvetleri’nin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan HÜRJET mock-up ilk defa FIA 2018’de sergilenecek. Buna ek olarak, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin yeni logosunun İngiltere’de de tanıtımına devam edilecek.




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