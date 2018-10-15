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Türk heyeti Suudi Arabistan Konsolosluğunda

Türk heyeti, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapmak üzere binaya giriş yaptı.

Türk heyeti, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapmak üzere binaya giriş yaptı. Ekipte olay yeri inceleme ekipleri de bulunuyor.


Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Ortak inceleme ekibinden Suudi heyetin içeriye girmesinin ardından Türk heyeti de saat 19.20 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Konsolosluk binasına giren heyette çok sayıda olay yeri inceleme uzmanı bulunurken, adli tıp uzmanlarının da ekipte olduğu öğrenildi.

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