Türk kadınlarının nakışları 2’nci Elizabeth’in sarayını süslüyor

Kahramanmaraşlı kadın nakkaşların eserleri, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve Kraliçe 2’nci Elizabeth’in sarayını süslüyor. Kahramanmaraşlı nakkaşların eserleri İstanbul’da Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 14-18 Ağustos tarihleri arasında sergilenecek.

"Artık Kahramanmaraş İngiltere’de"

Kahramanmaraş Belediyesi ile birlikte sergiyi organize eden Sıdıka Gürkan, "Kahramanmaraşlı nakkaşların eserleri Kraliçe 2’nci Elizabeth’in sarayını süslemektedir. Türk kadının emeği, göz nuru oralara kadar gitti. Artık Kahramanmaraş İngiltere’de, Kahramanmaraş Türkiye’nin her yerinde. Biz bunu amaçlıyoruz. Türk kadınının zarafetini, sabrını, emeğini burada ki sergide görebilirsiniz" dedi.

"Prenseslerin eserlerimizi satın alması gurur vericiydi"

Türk kültürünün Dünya’ya yayılmasının, Türk Kadınının neler yaptığının anlatılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Sıdıka Gürkan, "Memleketimizi her yerde tanıtmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde, Başbakanlık’ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eserlerimiz var, bu çok gurur verici. Riyad’da bir organizasyon olmuştu. Riyad büyükelçimizin eşi, prensesler için bir yemek düzenlemişti. Prenseslerin sergilenen eserlerimize bakışı ve satın alması gurur vericiydi" şeklinde konuştu.

"Osmanlı kültürünü yeniden canlandırıyoruz"

Sıdıka Gürkan, bu serginin Türk ve İslam Eserleri Müzesinde düzenlenecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim onuncu sergim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Usta zanaatkarların olduğu, büyük bir ekiple çalışıyorum. Herkes kendi bildiği işi en iyi şekilde yapıyor. Hazırlandıktan sonran satışa hazırlarız. Çok uzun sürede hazırlanan eserler var, 3 yılda hazırlanan eserler var. Tamamı el işi ve ipek kumaştan yapılıyor. 21 çeşit el nakış tekniği kullanıyoruz. Osmanlı kültürünü yeniden canlandırıyoruz. Aramızda nakış yaparak para kazanan, ekonomik özgürlüğünü elde edenler var. Hep birlikte bir ekip olup ayakta durmamız çok önemli. Bu serginin en önemli amaçlarından biri kültürümüzü, sanatımızı yaşatmak. Kahramanmaraş’ta böyle bir sanat var ve böyle sanatçılar yetişiyor. Şehrimiz ile ve nakkaş ekibimizle gurur duyuyoruz. Her sene bir defa, her ilde, hatta yabancı ülkelerde de bu sergileri açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.