Türk kültürü Balkanlar’da tanıtılıyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türk kültürünü tanıtma projesi Balkan Kervanı, Saraybosna ve Mostar’da gerçekleştirilen etkinliklerde bölge halkından büyük ilgi gördü.

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu’nun halk oyunları, sanatçılar Yağmur Yalçın ve Tuncay Okutan’ın halk müziği ziyafetiyle şenlendirdiği Balkan Kervanı kapsamında, kukla ve semazen gösterileri ile geleneksel sanatlar, ebru sanatı, hat sanatı, cam sanatı, bakır sanatı da bölge insanıyla buluşturuldu. Türk kahvesi, Osmanlı macunu, pamuk şeker gibi yöresel lezzetlerin izleyenlere ücretsiz ikram edildiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

“Tarihten gelen bağlarımız var”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, projeyle, Türk kültürünü Balkanlar’da tanıtmak istediklerini söyleyerek, “Türkiye aslında bir Balkan ülkesi. Osmanlı İmparatorluğunun mirasını taşıyoruz. Tarihten gelen bağlarımız var bu topraklarla. Biz bu bağları güçlendirmek, Türk kültür ve sanatını bölge insanına tanıtmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Trakya Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Proje ortaklarımıza ve katılım sağlayan bölge halkına teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinliği izleyenler de beğenilerini dile getirerek, kardeşlik mesajları verdi. 15 gün boyunca devam edecek etkinlikler, Budva, Tiran, Ohrid, Gostivar, Mamuşa, Priştine şehirlerinde de gerçekleştirilecek.