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20 Haziran 2018 11:21

Türk kültürünün özgün örneklerinden biri: “Kıraathane”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gündeme gelen kıraathaneler, Türk kadim kültürünün en güzel örneklerinden biri.

Türk kültürünün özgün örneklerinden biri: “Kıraathane”

20 Haziran 2018 11:21


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gündeme gelen kıraathaneler, bir dönemin siyaset ve edebiyat gündeminin takip edildiği mekanlar olarak biliniyor. Cem Sökmen’in 2017 yılında yayımlanan kitabı Marmara Kıraathanesinde de bu dönem anlatılıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınlarından çıkan kitapta Beyazıt’ta 1958’de açılan ve 1984 yılında kapanan Küllük Kıraathanesi yıkıldıktan sonra kendine yeni mekan arayan müdavimlerine ev sahipliği yapan Marmara Kıraathanesi anlatılıyor. Eserde, Osmanlı’nın son döneminden aydınlarla, Cumhuriyetin tek partili döneminden çok partili döneme geçiş yıllarının sancılarını yaşayan gençleri buluşturan bir mekan işleniyor.


"Marmara Kıraathanesi çok sayıda aydın ve yazarın ikinci evi oldu"


Son Osmanlı kuşağı aydınlarıyla Cumhuriyet’in genç aydınları arasında da bir köprü görevi gören Marmara Kıraathanesi; Sezai Karakoç, Fethi Gemuhluoğlu, Mükremin Halil Yinanç, Ergun Göze, İsa Yusuf Alptekin, Arif Nihat Asya gibi isimlerin de arasında bulunduğu çok sayıda aydın ve yazara mekan olur. Hem Osmanlı hem Cumhuriyet devrini yaşamış emekli hocalar, kitaplarıyla evlenmiş bekârlar, öğretmenler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, gazeteciler, Kapalıçarşı/Beyazıt/Sirkeci esnafları aynı masada oturmuş; 1960’tan sonra Türkiye’de yaşanan toplumsal, kültürel ve siyasal değişimi beraber yorumlamışlardı.


Kıraathaneleri kahvehanelerden ayıran en önemli özellik, kitap okuma imkanı sunması.




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