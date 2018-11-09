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Türk markadan Dünya Alışveriş Festivali'ne özel indirim

Türk hazır giyim markası Defacto’dan müşterilerine Dünya Alışveriş Festivali boyunca sürecek indirim müjdesi geldi.

Türk hazır giyim markası Defacto'dan müşterilerine Dünya Alışveriş Festivali boyunca sürecek indirim müjdesi geldi.


Çin'de yalnızlığı temsil eden ‘1' sayısını en çok bulunduran tarih olması nedeniyle Yalnızlar Günü olarak kutlanan 11.11, aynı zamanda Dünya Alışveriş Festivali olarak da biliniyor. Festival boyunca online alışveriş ticaret siteleri de kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkesi indirimlerle davet ediyor. Dünya trendlerini yansıtan tasarımlarını moda severlerle buluşturmaya devam eden DeFacto, 09-11 Kasım tarihlerinde ‘11.11' indirimlere ek, defacto.com.tr'den yapılacak alışverişlerde sepette yüzde 22 indirim fırsatı sunulacağını duyurdu.

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