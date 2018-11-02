Türk Metal Sendikasından “Yerli Üretim” kampanyasına “Yerli Tüketim” kampanyasıyla destek verdi

Türk Metal Sendikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yerli Üretim” sloganıyla başlatmış olduğu istikrar mücadelesine, “Yerli Tüketim” kampanyası ile destek verdi.

Türk Metal Sendikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yerli Üretim” sloganıyla başlatmış olduğu istikrar mücadelesine, “Yerli Tüketim” kampanyası ile destek verdiğini açıkladı. Kampanyanın tanıtımı Şişli'de bir otel de gerçekleşti. Programa Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın yanısıra Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Metal Sendikası, bu kampanya kapsamında 200 bin üyesi ile “Emeğine Sahip Çık, Kendi Ürettiğini Tüket” sloganıyla bir seferberlik başlattı. Başlatılan seferberlik kapsamında Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu her yerde, halkın “Yerli Üretim” logosunu taşıyan ürünlerin tercih edilmesi hedefleniyor.

“Devletimizin “Yerli Üretim” kampanyasına “Yerli Tüketim” kampanyasıyla destek veriyoruz”

Programda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Evet, değişim başlıyor. Artık uluslararası reklamlar, kampanyalar değil, tüketirken milli çıkarlarımız, yani bilinçli tercihlerimiz etkili olacak. Tüketim bilincimizi yenileyerek daha kaliteli üretimin kapılarını aralayacağız. Bu ülkede üretileni tüketerek kendi değerlerine, kendi emeğine sahip çıkan bir millet olacağız. Türkiye'de üretileni tüketmek, aynı zamanda geleceğini üreterek tüketmek demektir. Tüketirken bir gelecek üretmek ilk bakışta bir paradoks görülebilir. Ama ben bu kavramda bir çelişkiden ziyade kendi içerisinde bir uyum ve zincirleme bir reaksiyon görüyorum. Kendi ürettiğini tüketerek büyüyen bir ekonomi, kendi ürettiğini tüketerek kendi geleceğini inşa eden bir millet görüyorum. Aslında işimiz hiç de zor değil. Harcama saplantılarımızdan kurtulacağız. Başkasının ürettiğine değil kendi ürettiğimize güveneceğiz. Başkasının ürettiğiyle değil kendi ürettiğimizle hava atacağız. İşte o zaman değişim başlayacak. Kafamızın içerisini değiştireceğiz. Kendi algımızı kendimiz yöneteceğiz. Yani dostlarım, Türk işçisinin ürettiğini tüketeceğiz. Devletimiz bu amaçla hepimize bir görev verdi. İstikrar mücadelesi “Yerli Üretim” sloganıyla başladı. Şimdi sıra bizde. Biz Türk Metal olarak devletimizin “Yerli Üretim” kampanyasına “Yerli Tüketim” kampanyasıyla destek veriyoruz” diye konuştu.

“Kendi ürettiğimize güveniyoruz”

Tüm halkımızı, bizim ürettiklerimizi çağırıyoruz diyerek konuşmasını sürdüren Kavlak, “Memleket sevdamız ve işimize duyduğumuz saygıyla üretirken tüm halkımızı bizim ürettiklerimizi tüketmeye çağırıyoruz. Evet, bugün “Emeğine Sahip Çık, Kendi Ürettiğini Tüket” sloganıyla başlattığımız bu kampanyayı Trük Metal Sendikasının örgütlü olduğu 32 il de sürekli sürekli gündemde tutacağız. Yeni ve milli bir tüketim bilinci oluşturma çabamızı sürekli kılmak için 210 bin üyemiz ile seferber olacağız. Çünkü kendi ürettiğimize güveniyoruz” dedi.