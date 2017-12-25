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25 Aralık 2017 15:54

Türk minderi Beddo’ya Avrupa’dan büyük talep

Avrupalı beyaz yakalılar Türk minderini tercih ediyor.

Türk minderi Beddo’ya Avrupa’dan büyük talep

25 Aralık 2017 15:54

Avrupa’dan gelen talebe yetişmekte zorlanan firma ek yatırım kararı aldı.


Beyaz yakalıların en büyük sağlık problemleri arasında yer alan bel ağrısına, Avrupalılar çareyi Türk minderinde buldu. Avrupa’ya minder ihraç eden Beddo isimli Türk firmasının omurga sağlığını korumaya yönelik ürettiği minderlere Avrupa’dan gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.


Beddo Ortopedik Ürünler yetkilisi Can Yılmaz, hem Türkiye’de hem de Dünya’da baş ağrısından sonra en yaygın şikayetin bel ağrıları olduğunu ve bir çok insanın bel ağrıları nedeni ile yaşam kalitesinden ciddi tavizler vererek tabiri caizse yaşamdan tat tuz alamaz hale geldiğini belirterek, "Şirket olarak bu nedenle hem bel ağrılarını dindirmeye yönelik hem de aynı zamanda omurgayı koruyarak bel ağrılarının oluşum nedenlerini ortadan kaldıran ortopedik minderler tasarladık. Almanya başta olmak üzere Fransa, İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden ürünlerine büyük talep var. İhracat siparişlerini yetiştirmekte zorlanıyoruz. Firma olarak ek yatırıma gideceğiz" dedi.


Minderi adeta yeniden keşfettiklerini söyleyen Can Bey, ürünlerinin akıllı tasarımı sayesinde, oturur pozisyonda durulmasına rağmen sanki uzanıyormuş gibi bel kemiklerini istirahat ettirdiğini, bu sayede bel ağrısı çeken insanların tüm gün yatağa bağlanmak yerine hem günlük işlerine devam edip hem de iyileşmeleri için şart olan istirahatı sağladıklarını kaydetti.




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