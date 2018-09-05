Türk ofis mobilyaları Umman ve Suudi Arabistan’da

İş dünyasındaki çalışma ve sosyal yaşam alanlarına yönelik mobilyalar tasarlayan Bürotime, Orta Doğu’nun önemli lokasyonlarında açtığı üç yeni showroom açtı. Umman’ın başkenti Maskat’ta, SFD-Sharikah Fanniyah Omaniyah işbirliğiyle açılan franchise, markanın özel tasarım ürünlerini sergileyecek. Şirket, Umman’ın ardından yeni showroomunu Suudi Arabistan’ın en büyük şehirlerinden Cidde’de, bölgenin güçlü bayilerinden Ram Al Mabani For Contracting şirketi ile 22 Temmuz’da açıldı.

Ayrıca şirket, 26 Temmuz’da Baqa El Garbia bölgesinde açtığı showroomunda özgün ve modern tasarımlara sahip ürünlerini sergileyecek. Konsept showroomda, yeni nesil ofislerin taleplerini karşılayacak masa, çalışma koltukları gruplarının yanı sıra koltuk, kanepe, puf gibi sosyal alanlar için geliştirilen ürünler de yer alacak. Tel Aviv Ticaret Ataşesi Ahmet Mahir Yener’in katılımları ile gerçekleşen açılışta konuşma yapan Bürotime Uluslararası Satış Direktörü Ahu Akder, "Ortadoğu pazarı bizim için çok önemli. Hedefimiz yurt dışındaki konsept showroom sayımızı yıl sonuna kadar 20’ye çıkarmak, bu kapsamda Temmuz ayı içinde 3 showroom açılışı gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Yakın coğrafyadan başlayarak Bürotime’ı uluslararası bir marka yapma konusundaki çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" dedi.