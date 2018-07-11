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11 Temmuz 2018 12:27

Türk ofis mobilyası üreticisinden akıllı iş platformu

Ofis mobilya üreticisi Bürotime, iş ağının yönetimini sağlayabilmek ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilmek için ‘b.

Türk ofis mobilyası üreticisinden akıllı iş platformu

11 Temmuz 2018 12:27

smart’ adıyla akıllı iş platformunu geliştirdi.



Çağın standartlarına uygun çalışma tarzını benimseyen firmalar, gerçekleştirdiği inovasyon süreçleriyle verimliliği en üst noktaya taşıyor. Ofis mobilya üreticisi Bürotime, müşterilerine daha nitelikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunma amacıyla ‘b-smart’ platformunu geliştirdiği açıkladı. Yapılan açıklamada bu sayede bBN iş ortağı ağının yönetiminin tek bir sistem üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada görüşleri bulunan Bürotime Satış Direktörü Yeşim Tiregül, ‘’Yatırım yaptığımız bu inovatif model sayesinde Bürotime ailesi içinde yer alan 300’ün üzerindeki satış personelini birbirine yakınlaştırarak tüm saha faaliyetlerimizi çok daha etkin yönetebilir duruma getirdik’’ dedi.



"Süreci kontrol altında tutmak verimliliğimizi artırıyor’’


Tüm süreçlerin tek bir sisteme entegre edilmesiyle kazandıkları verimliliğin iş sonuçlarında elde edilen başarıyı artırdığını dile getiren Tiregül, "Oluşturduğumuz bu platform ile artık internet destekli CRM sistemi üzerinden bayilerimizin iş hacmini ölçümleyebiliyor, pazarımızı yorumlayıp süreçlerimizi yönetebiliyor ve iletişimlerimizi bu kanal üzerinden yürütebiliyoruz. Tüm bayilerimiz online ortamda anlık olarak her türlü işlemlerini yapabiliyor ve bu durum da işimizin verimliliğini ve yönetsel kısmını pozitif yönde etkiliyor. Özellikle tekliflendirme ve siparişe dönüştürme sürelerini kısaltan bu uygulama, gerçekleşen tüm operasyonel süreçlerde hata payını sıfıra indiriyor. Siparişlerin tüm aşamaları tek bir program üzerinden ilerlediği için, teklif, sipariş, üretim ve sevk performanslarının raporlanmasını kolaylaştırıyor. Satış sonrası, yedek parça ve tamirat talepleri gibi ihtiyaçlar aynı sistem üzerinden yapılarak; uçtan uca tüm süreçler kontrol altında ilerliyor, bu da müşteri memnuniyetine olumlu yansıyor’’ açıklamasında bulundu.




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