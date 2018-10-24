Türk öğrenciler üniversite için İtalya'yı tercih ediyor

İtalya'da üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerin sayısı her yıl artıyor. Firenze Eğitim Yurtdışı Eğitim Danışmanı Neslihan Çebi, "Öğrencilerin İtalya'yı tercih etmesinde İtalyan üniversitelerinin daha çok İngilizce bölüm açmaları, okul ücretlerinin düşük olması ve sunulan burs fırsatlarının fazla olması önemli rol oynuyor" dedi.

İtalya'da üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerin sayısı her yıl artıyor. İtalya'da eğitim denince eskiden akla sadece moda ve tasarım alanları gelirken artık tıp, mimarlık mühendislik ve işletme alanları da tercih edilen alanlar arasına girdi.

“Eğitim için İtalya'yı tercih eden Türk öğrencilerin sayısında önemli artış var”

İtalyan okullarının resmi Türkiye temsilcisi olduklarını belirten Firenze Eğitim Yurtdışı Eğitim Danışmanı Neslihan Çebi, "1995 yılından beri İtalya'da eğitimde almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Son yıllarda üniversite eğitimi için İtalya'yı tercih eden Türk öğrencilerin sayısında önemli artış var. Öğrencilerin İtalya'yı tercih etmesinde İtalyan üniversitelerinin daha çok İngilizce bölüm açmaları, okul ücretlerinin düşük olması ve sunulan burs fırsatlarının fazla olması önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Her sene okul yetkililerini Türkiye'ye davet ederek öğrencilerle buluşturduklarını ifade den Çebi, "Bu buluşmalarda öğrenciler kendilerini tanıtma ve okulu tanıma şansına sahip oluyor. Öğrencilere İtalyan devlet üniversitelerinin sınavlarına hazırlık kursları vererek öğrencilerin okullara derece ile girmelerini sağlıyoruz. Tamamı İtalyanca ve İngilizce konuşan Türk ve İtalyan danışmanlar aracılığıyla öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Öğrenciler dil merkezimizde aldıkları İtalyanca eğitimi ile İtalya'daki yaşamlarına kolayca başlıyor ve adaptasyon sorunu yaşamıyorlar. İtalyanca eğitim almak isteyen öğrenciler ise devlet üniversitelerinde de kabul edilen uluslararası İtalyanca sınavı CILS'e Firenze Eğitim'de girerek aldıkları belge ile bölümlerine hemen başlayabiliyor. 2018 yılında 150 'nin üzerinde öğrenciyi ilk tercih ettikleri okula yerleştirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.