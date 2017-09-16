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16 Eylül 2017 18:30

Türk öğrencilerin cenazeleri Türkiye’ye getirildi

ABD’nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 Türk öğrencinin cenazeleri, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Türkiye’ye getirildi.

Türk öğrencilerin cenazeleri Türkiye’ye getirildi

16 Eylül 2017 18:30


Work and Travel (Çalış ve Gez) programı kapsamında birkaç ay önce ABD’ye giden 4 Türk öğrenci, Louisiana eyaletinin Jefferson Davis Parish bölgesinde trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden öğrencilerden Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz’in cenazeleri, ABD’deki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları’a ait uçakla İstanbul’a getirildi. Houston’dan kalkan TK34 sefer sayılı tarifeli uçakla saat 17.30’da Atatürk Havalimanı’na getirilen cenazeler daha sonra kargo terminaline götürüldü.


Kazada yaralanan Fatih Turhan’ın tedavisi ise ABD’de kaldırıldığı hastanede sürüyor.




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