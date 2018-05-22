Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:25

Türk öğrencinin tasarımı Avrupa Şampiyonası’nın resmi logosu oldu

Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kadınlar 16 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası için gerçekleştirilen logo yarışmasında Türk öğrenci İrem Karaoğlu’nun tasarladığı logo, şampiyonanın resmi logosu oldu.

Türk öğrencinin tasarımı Avrupa Şampiyonası’nın resmi logosu oldu

22 Mayıs 2018 10:25


İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi İrem Karaoğlu, “Erasmus+” öğrenci değişim programıyla gittiği Kauno Kolegija, Litvanya’da büyük bir başarıya imza attı. Litvanya’nın en büyük ikinci şehri olan Kaunas’ta, Kaunas Belediyesi tarafından 17-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kadınlar 16 Yaş Altı (U-16) Basketbol Şampiyonası için resmi logo yarışmasına katılan Karaoğlu’nun tasarımı, yapılan anket sonucunda birinci seçildi.



Resmi logo olarak kullanılacak


Toplam 45’ten fazla çalışmanın katıldığı yarışmada tüm eserler J. Vienozinskiz Sanat Fakültesi Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından hazırlandı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ankette en fazla oyu alarak birinci olan İrem Karaoğlu’nun tasarımı, turnuvanın resmi logosu olarak turnuvayla ilgili tüm materyallerde kullanılacak.



“Kazanmayı beklemiyordum”


Oylama sonuçları açıklandıktan sonra duygularını paylaşan İrem Karaoğlu kazanmayı beklemediğini söyleyerek, “Sonuçtan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyım. Litvanya’yı, Kaunas’ı, kadınlığı ve gençliği logoda tasvir etmeye çalıştım ve sanırım bunu başardım” diye konuştu. Renklerle denemeler yapmayı sevdiğini söyleyen Karaoğlu, “Kaunas’ın eski şehir meydanından ilham aldım. Bence, Kaunas’ın gerçek yüzünü temsil ediyor ve tasarladığım logoyla da bunu yansıtmaya çalıştım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç