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12 Eylül 2017 10:43

Türk özel resim koleksiyonculuğu kitabına yoğun ilgi

İki cilt ve 1000 sayfadan oluşan “Özel Koleksiyonlardan Örneklerle Türkiye’de Sanat Koleksiyonculuğu” kitabı raflarda yerini alır almaz sanatseverlerin ilgisini çekti.

Türk özel resim koleksiyonculuğu kitabına yoğun ilgi

12 Eylül 2017 10:43


Kitabı yayına hazırlayan Oğuz Ertem, Önsöz’de şöyle diyor:


“Elinizdeki kitap 18. yüzyılın sonundan bu yana koleksiyonculuğun gelişiminde öncü bir rol oynamış sanatçıları desteklemiş ve eser alma güdüsüyle yaşamış, görsel alanda koleksiyonlarıyla ön plana çıkan isimleri bir araya getirme isteğiyle yaranmıştır.”


Murat Araz’ın sponsorluğuyla yayımlanan kitaba Türk sanat galericiliğinin duayeni Yahşi Baraz da bir sunuş yazdı. Kitap 19. yüzyılın ortalarında resim koleksiyonu oluşturmaya başlayarak “İlk koleksiyoncu” unvanını almış Halit Şerif Paşa’dan başlarken, Sultan Abdulaziz, Sultan II. Abdulhamid, Cumhuriyet döneminin önemli koleksiyoncularının ellerinde bulunan eserlerden örnekler sunuyor. 110 koleksiyoncunun elinde bulunan yapıtlardan örneklerin yer aldığı kitapta demeci bulunan Türk resim koleksiyonculuğunun son kuşak temsilcisi Tayyar Tosun, Yeniçağ’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Resim koleksiyonculuğu bir ülkede sanatın gelişmesinin ana etkenidir. Ülkenin kültür hayatında koleksiyonculuğun özel rolü milli bilinçli burjuvazinin şekillenmesine neden oluyor. Biz bu işleri büyük memnuniyetle ülkemizdeki kültür bilincini geliştirmek amacıyla yapıyoruz.”


Tayyar Tosun, kitabın üç bin tirajlı ilk baskısının kısa sürede tükendiğini söyledi.




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