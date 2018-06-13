Türk pilottan otomotiv sektörü için ‘Akıllı Ayna’

Onan’ın tasarladığı akıllı ayna direksiyon hangi tarafa çevrilirse o yöne doğru kendiliğinden hareket ediyor.

Bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan, aynı zamanda da elektronik mühendisi olan Okhan Onan, trafik kazalarını azaltabilmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla akıllı ayna tasarladı. Direksiyonun çevrildiği yöne göre açısı otomatik olarak değişen aynalar kör nokta kavramını ortadan kaldırıyor. Hem uçak, hem otomobil, hem de motosiklet kullanan Okhan Onan, kişisel deneyimlerinin kendisini, bu aynaları tasarlamaya ittiğini belirtti.

Akıllı ayna teknolojisi, şerit değiştirirken, sollama yaparken, yan yollardan ana yollara bağlanırken ve kavşaklarda sürüş güvenliğini yükseltecek nitelikte. Akıllı ayna özellikle tır, kamyon gibi ağır ve uzun araç sürücülerinin kör nokta dezavantajını ortadan kaldıracak özelliğe sahip.

“Her hangi bir kör noktayı da tamamen ortadan kaldırıyor”

Pilot olduğu için Elektronik mühendisliğinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Okhan Onan, “Yerli otomobilin yapımının konuşulduğu şu günlerde otomotiv sektörü için bir yazılım ürettim. Bu yazılım direksiyon ile aynalar arasında bağlantı kuruyor ve aynaların direksiyonun hareketlerine tepki vermesini sağlıyor. Bu yazılım sürücünün konvansiyonel sürüşünü bozmadan yola odaklı kalmasını sağlayarak, bakması gerektiği yerlere bakışını aynı şekilde devam ettirerek sürüş yapmasını sağlıyor ve her hangi bir kör noktayı da tamamen ortadan kaldırıyor.

Özellikle kamyonlar, otobüsler, uzun araçlar bu sınıfın içerisine giriyor. Düşünsenize bir sürü ayna var. Küçük ayna var, büyük ayna var. Sürücü bunlara bakayım derken sürüşünü bozabiliyor. Hangisine bakacağını şaşırıyor, kafası karışıyor. Benim projemde bir tane ayna var, direksiyon çevrildiğinde aynalar tepki veriyor ve döndüğümüz yöne doğru hareket ederek kör noktaları ortadan kaldırıyorlar. Ben hem uçak, hem otomobil, hem de motosiklet kullanıyorum. Aktif bir sürücüyüm. Dolayısı ile bazı eksikliklerin farkındayım ve buluşum bu eksiklikleri ortadan kaldıracak” dedi.

“Kaynak arayışı içerisindeyim”

Akıllı ayna gibi birçok projesi olduğunu dile getiren Okhan Onan, “Buluşlarımı pilotluktan kazandığım maaş ile finanse ediyorum ve kaynak arayışı içerisindeyim. Bazen eşimle oluşturduğumuz aile bütçemizden kısıyoruz. Ne yazık ki maaşım ile yapabildiğim araştırma ve geliştirme çalışmaları kısıtlı kalıyor. Ben pilotluktan kazandığım para ile bu süreci bir yere kadar sürdürebilirim. Akıllı ayna teknolojisini ünlü markalara satabileceğimi ve ülkeye döviz girişi sağlayabileceğimi düşünüyorum. Gelen para ile daha büyük projelerimi hayata geçirmek ve hayatım boyunca buluşlarıma devam etmek istiyorum. Buluşlarımdan para geldikçe daha büyük buluşlar yapmak istiyorum. Sürekli büyüyen bir ağaç gibi olmak istiyorum’’ diye konuştu.

“Amcama minnettarım”

Amcası Hulusi Yavuz Türkeş’e, kendisini elektronik ile tanıştırdığı için minnettar olduğunu belirten Okhan Onan, “Amcam 5 yaşında iken beni elektronik ile tanıştırdı. Bazı cihazların içini açtırıp, devrelerin isimlerini ve ne işe yaradıklarını öğretirdi. Devrelerin anlatıldığı kitapları bana hediye eder ve sayfa sayfa öğretirdi. Çocukken bu kitaplara bakarak basit bir radyo bile yaptım. Yine Çocukken ODTÜ’nün seçtiği 25 gencin arasında yer aldım ve bir haftalık robot eğitimi aldım. O yıllarda bu olay beni çok motive etti. 4. Ve 5. Sınıfta arkadaş çevrem ve öğretmenim tarafından dışlandım ama bu beni yıldırmadı. Ben edindiğim pilotluk bilgilerini hayallerime aktarıyorum ve bir şekilde hayallerimi gerçekleştireceğim’’ ifadelerini kullandı.

Okhan Onan, Elon Musk ve Nikola Tesla’dan ilham aldığını sözlerine ekledi.