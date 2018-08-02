Türk profesöre matematik dünyasından büyük ödül

Dr. Ali Nesin, matematik bilimine olağanüstü katkılarda bulunan bilim insanlarına verilen Leelavati Ödülü’ne layık görüldü. Nesin, ödülünü 9 Ağustos günü Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak törenle alacak.

Uluslararası Matematikçiler Kongresi’nin açılış töreninde 4 yılda bir olmak üzere, Matematik bilimine büyük katkılarda bulunan bilim insanlarına verilen Leelavati Ödülü’nün sahipleri açıklandı. Matematik dünyasının “Nobel”i olarak anılan Leelavati Ödülü, BİLGİ Matematik Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Nesin’e verildi. Ödül, Prof. Dr. Ali Nesin’e, Türkiye’de matematik alanında farkındalığın artmasına olan katkıları ile Şirince’de kurduğu, 7’den 70’e herkesin matematik eğitimi alıp, bu alanda araştırma ve çalışmalar yapabileceği “Nesin Matematik Köyü” dolayısıyla verildi.

Dünyaca ünlü Matematikçiler Prof. Dr. Nesin için ne dedi?

Bilgi Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Leelavati Ödülü, Matematik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. Ödülün Prof. Dr. Ali Nesin’e verilmesi matematik dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Manchester Üniversitesi’nden Prof. Alexandre Borovik, Prof. Dr. Nesin’in ödülü almasıyla ilgili olarak, “Ödül, matematiğin bir entelektüel bilim dalı olarak ve farklı insani girişimlerinde oynadığı hayati rolün toplumsal bilince kazandırılmasındaki olağanüstü katkılarından dolayı Ali Nesin’in oldu. Buna çok sevindim; ama hiç şaşırmadım. Hayatm boyunca 4 ülkede ders verdim ve kesinlikle diyebilirim ki Ali Nesin’in matematik eğitimi ve tanıtımında yaptığı işlerin gerçekten de dünyada karşılığı yoktur” dedi.

ABD’deki Rutgers Üniversitesi Emeritus Profesörü Gregory Cherlin, Ali Nesin’in anlatımı, müfredat geliştirmesi ve eğitim alanındaki yaratıcı girişimlerinin Türkiye’de bir nesil matematikçiye ve matematik severe ilham verdiğini, dünya için bir model olması gerektiğini ifade etti.

Jussieu Matematik Enstitüsü Emeritus Araştırma Direktörü Max Dickmann, “Ali Nesin ile 1980’lerin başında, kendisi doktora öğrencisiyken tanıştık. O zamandan beri, ABD’nin en iyi üniversitelerindeki parlak araştırma ve hocalık kariyerini takip ediyordum. 1990’lı yılların sonlarına doğru Türkiye’ye dönme konusundaki cesur kararını duyunca şaşırmıştım. Ülkesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Matematik bölümünü kurdu. Matematiğin çok geniş bir kısmını anlatan inanılmaz sayıda yazı, ders notu ve popüler kitap üretti. Birçok öğrencinin araştırmasını destekledi. Şirince’de kurduğu Matematik Köyü ile birçok meslektaşını şaşırttı. Matematik Köyü, Türkiye’nin ve gençliğin matematik sevgisine katkıda bulunan fevkalade orijinal bir girişim” dedi.

Prof. Dr. Ali Nesin kimdir?

1956da İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra ortaokulu İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde, liseyi de İsviçre’de tamamlayan Nesin 1977-1981 yılları arasında Paris VII Üniversitesi’nde matematik öğrenimi gördü. Daha sonra ABD’de Yale Üniversitesi’nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampusü’nde öğretim üyeliği yaptı. 1995te, babası Aziz Nesin’in ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı. 1996 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkan Vekili olarak görev yapan Ali Nesin iki çocuk sahibidir. Matematik ve Korku, Matematik ve Doğa, Matematik ve Sonsuz, Develerle Eşekler, Önermeler Mantığı adlı kitaplarının yanısıra çeşitli dergilerde çıkmış bilimsel makaleleri ve İngilizce bir kitabı bulunmaktadır. Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır.