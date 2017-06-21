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21 Haziran 2017 16:49

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri Kartal’da yankılandı

Kartal Belediyesi, düzenlediği konserde vatandaşlara unutulmaz bir Türk Sanat Müziği ziyafeti sundu.

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri Kartal’da yankılandı

21 Haziran 2017 16:49


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kartal Meydanı’nda muhteşem bir konser düzenledi.


Ses sanatçısı ve udi Murat Teker’in sahne aldığı etkinlikte adeta müzik ziyafeti verildi. İftardan sonra gerçekleşen konserde orkestrası ile birlikte sahne alan Teker, ilahilerden Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerine dek farklı eserleri çalarak seslendirdi. Kartallıların yoğun ilgi göstererek eşlik ettiği konser, yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. Teker’in ve orkestrasının büyük bir ustalıkla seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de sık sık eşlik etti. Açık havada gerçekleştirilen konser, coşkulu bir şekilde sona erdi.




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