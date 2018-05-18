Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:33

Türk savunma sanayii özgün ürünleri Kazakistan’da sergilenecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA, Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri T129 ATAK, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak (MMU) ve T625 Genel Maksat Helikopteri maketlerini Kazakistan’da sergileyecek.

Türk savunma sanayii özgün ürünleri Kazakistan’da sergilenecek

18 Mayıs 2018 11:33


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), 23-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında Astana, Kazakistan’da düzenlenecek olan Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri Fuarı’na (KADEX 2018) katılacak. Şirket, İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA, Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri T129 ATAK, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak (MMU) ve T625 Genel Maksat Helikopteri maketlerini sergileyecek.


TAI, Türki Cumhuriyetler pazarındaki gücünü artırmak amacıyla başta ANKA ve HÜRKUŞ olmak üzere özgün ürün ve kabiliyetlerini anlatacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç