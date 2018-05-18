Türk savunma sanayii özgün ürünleri Kazakistan’da sergilenecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), 23-26 Mayıs 2018 tarihleri arasında Astana, Kazakistan’da düzenlenecek olan Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri Fuarı’na (KADEX 2018) katılacak. Şirket, İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA, Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri T129 ATAK, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak (MMU) ve T625 Genel Maksat Helikopteri maketlerini sergileyecek.

TAI, Türki Cumhuriyetler pazarındaki gücünü artırmak amacıyla başta ANKA ve HÜRKUŞ olmak üzere özgün ürün ve kabiliyetlerini anlatacak.