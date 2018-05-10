Bu dijitalleşmenin sonucu olarak, tüketiciler sigorta ürünlerini daha ucuza satın alabiliyor” dedi.

1,3 trilyon dolarlık küresel sigortacılık pazarı ile 30 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye sigorta sektörünün, yeni nesil sigorta teknolojileri ve dijital inovasyon odağında değerlendirildiği ’Insure and Innovate Summit’18’de, başarılı online hizmet uygulamalarıyla tanınan Güney Afrikalı Telesure Sigorta’yı temsilen katılan Telesure Sigorta Operasyon Direktörü Llewelyn Padiachy, “Dijital Dünyada Kesintisiz Müşteri Deneyimi” başlıklı panelde konuştu.

Sigortacılık sektörüne tüketici, inovasyon ve dijital odaklı çözümler üreten sigorta teknolojilerinin (insurtech) klasik sigorta ürünlerine ve dağıtım kanallarına alternatif çözüm sunan birçok platformun ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını belirten Padiachy, Telesure Sigorta’nın 26 yıldır İngiltere pazarında faaliyet gösteren en büyük online sigorta satış platformuna sahip olduğunu ve oradaki deneyimi aktarmak için Türkiye’nin ilk online sigorta satış platformu Koalay.com’u kurduklarını ifade etti.

Türk sigorta sektöründeki hızlı dijital dönüşümü, İngiltere örneği üzerinden açıklayan Llewelyn Padiachy, şunları aktardı: "İngiltere’de sigorta sektörü 3 fazın ardından bugünkü dijital haline kavuştu. Önce sigorta şirketlerinin temel iş modeli olan acenteler aracılığıyla gerçekleştirdiği satıştan, çağrı merkezleri üzerinden doğrudan satış yapmasına evrildi. Ardından kapsamı yönetmeliklerle standart hale gelen sigorta ürünleri, yalnızca fiyatta farklılaşır hale geldi. Bu noktada da birçok sigorta şirketinin fiyatını karşılaştırmaya olanak tanıyan online sigorta satış platformları doğdu. Tıpkı seyahat acentelerinin yerini Booking.com’un veya kitapçıların payını Amazon.com’un alması gibi. Türkiye’de ise İngiltere’den farklı olarak acente satış modelinden doğrudan online satış platformlarına geçişe şahit oluyoruz. Koalay.com olarak biz de 2013 yılından beri bu pazara hizmet veriyoruz".

Dijitalleşen sigorta stratejileriyle birlikte müşteri memnuniyetinin de yeni bir boyut kazandığından bahseden Padiachy, "Online sigorta satış platformları sigorta şirketleri için bir tehdit değil, aksine daha kısa zamanda daha fazla tüketiciye ulaşmayı ve tüketici memnuniyetini artırarak daha düşük masraflı poliçe çözümleri üretmeye imkân veriyor. Acente satış modelinde iş gücüne dayalı yapı nedeniyle daha fazla sigorta satışı daha fazla gider anlamına geliyordu. Sigorta şirketleri söz konusu maliyetlerden kurtularak sigorta primlerini düşürdü. Standart, hızlı ve kolay hizmetin yanında düşük fiyatla birlikte tüketici deneyimi ve memnuniyeti yeni bir ivme kazandı".