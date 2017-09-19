Türk şirketi, çeviri sektörünün en büyükleri arasında yerini aldı

43,08 milyar dolarlık küresel yerelleştirme hizmetleri ve teknolojileri pazarında en çok kazanan yerelleştirme hizmeti sağlayıcıları arasında bir Türk şirketi de yer alıyor. Araştırması şirketi Common Sense Advisory (CSA Research) tarafından Temmuz 2017’de hazırlanan Dil Hizmetleri 2017 Pazarı raporuna göre, ES Dil Hizmetleri Asya’nın en büyük 25 yerelleştirme hizmeti sağlayıcısı arasında bulunuyor.

Dünya çapındaki dil hizmetleri sağlayıcılarının hem 2015 ve 2016 yıllarında bildirmiş olduğu esas gelirlerini hem de 2017’de beklenen gelirlerini temel alan CSA Research raporunda dikkat çekici sonuçlar yer alıyor. Rapora göre, dil hizmetlerine ve destekleyen teknolojilere gösterilen talep, geçen yıl belirtilen yüzde 5,52’lik oranın üzerine çıkarak yıllık yüzde 6,97’ye yükseldi ve hala artmaya devam ediyor.

Asya’nın en büyük 25 yerelleştirme şirketi arasında

Rapora göre, Asya’nın en büyük 25 yerelleştirme hizmeti sağlayıcısı arasında şirket olmasını değerlendiren ES Dil Hizmetleri Genel Müdürü Burak Göçmen, ’’1994 yılından bu yana sektör liderlerine yerelleştirme hizmetleri veriyoruz. Türkçe ve Arapça dillerinde hizmet veren Türkiye ve Mısır ofislerimizdeki 51 çalışanımızla, doğrudan müşteriler ve dünya çapındaki çoklu dil hizmetleri sağlayıcıları için bölgesel tedarikçi konumundayız. Küresel çeviri sektörünün en büyük yerelleştirme hizmeti sağlayıcıları arasında yer almak bizim için onur verici. Türkiye’nin Bureau Veritas ISO 17100 sertifikalı ilk yerelleştirme şirketi olarak Asya’nın en büyük 25 yerelleştirme hizmeti sağlayıcısı arasına girmemizi mümkün kılan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şirketin bu başarısında en önemli paya sahip ekibimizin her bir üyesiyle gurur duyduğumuzu da eklemeliyim’’ şeklinde konuştu.

’’Çoğu kişi kendi dilinde ürün satın almaya eğilimli’’

Yerelleştirme hizmetlerinin zaman içinde daha da artacağına dikkat çeken CSA Research firmasının Kurucusu ve Strateji Direktörü Don DePalma, ’’Muazzam bir ekonomik büyümeye sahne olan pazarlardaki ülke, insan ve dil sayısı, yerelleştirme hizmetlerine gösterilen talebin zaman içinde artacağına işaret ediyor. Araştırmamız kesin olarak gösteriyor ki çoğu kişi kendi dilinde ürün satın almaya eğilimli. Ayrıca yerelleştirme, müşteri hizmetleri giderlerini düşürürken markaya olan bağlılığı da artırıyor’’ açıklamasında bulundu.