sınıftaki tüm öğrencileri kapsayan proje ile ilk aşamada 2 milyon 500 bin çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri keşfedilecek. Proje kapsamı her yıl daha da genişleyerek devam edecek.

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ana sponsoru oldu. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen proje ile yıl sonuna kadar ilkokul 3. sınıftaki öğrencilerin tamamı yetenek taramasından geçirilecek. Böylece, yaklaşık 2 milyon 500 bin çocuğun, kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlenecek ve çok geniş bir envanter, Türk sporunun hizmetine sunulacak. Bir aylık sürede Türkiye’nin 81 ilindeki tüm ilkokullarda eş zamanlı başlatılan proje kapsamı her yıl daha da genişletilerek devam edecek. Böylece Türkiye’nin spor altyapı haritası bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya çıkarılmış olacak.

Sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından değerlendirileceği projede yetenek gösteren çocuklar, temel motorik (hareket) özelliklerini geliştirmeleri için iki yıllık bir programa tabii tutulacak. Bu süreç sonrasında çocukların başarı yüzdesi ve yatkınlık değerleri bir kez daha kontrol edilecek. Aralarından yetenekli olanlar seçilerek Sporcu Eğitim Merkezleri, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM), federasyonlar ve kulüplere yönlendirilecek. Böylece Türk Sporunun yeni yıldızları tesadüfler sonrasında değil, bilimin ışığıyla ortaya çıkacak.

Bakan Bak: “Türkiye’nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz”

Türk spor tarihinin en önemli projelerinden birini hayata geçirdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “’Yeteneğini Keşfet’ sloganıyla yola çıktığımız bu proje sayesinde sadece gençlerimiz kendi yeteneklerini keşfetmeyecekler, aynı zamanda Anadolu, kendi bağrında büyüttüğü evlatlarının kabiliyetlerini keşfedecek ve bu ülke, bir ana gibi o çocuklarını geleceğe hazırlayacaktır. Türkiye’nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz. Dolayısıyla bir spor seferberliği başlatıyoruz. İnanıyoruz ki bu çalışma Türkiye için, Türk sporu için ve bu memleketin bütün çocukları için tarihi bir adım olacaktır. Yarının genç olimpiyat şampiyonları için bugün tohumu ekiyoruz. Tohum, lansmanını yaptığımız projemizdir; meyveler ise inşallah Ay Yıldızı gururla dalgalandırarak, bütün memleketin göğsünü kabartacak sporcularımız olacaktır. Türk sporuna çağ atlatacak bu protokolün hayata geçirilmesinde ve projenin başlamasında, bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Projenin resmi sponsoru Turkcell’e de teşekkür eden Bakan Osman Aşkın Bak, “Türkiye’nin yeteneklerini keşfetmesi yolunda mesafe alırken; onların da bize sağladığı katkılar unutulmayacaktır. Turkcell’in gösterdiği bu hassasiyet; umuyor ve inanıyorum ki başka pek çok kuruluşumuza da örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Akça: “Bu proje Türk sporunun geleceğine yapılan büyük bir yatırım”

Türk sporunun en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan ve bu değerli projenin ana sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana Türk sporunun yanında yer aldık. Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse de bilinirlik ve farkındalık ortaya çıkararak destek olmaya ’TURKSPORU’ projemiz aracılığıyla devam ediyoruz. Ülkemizin Olimpiyat Oyunları hedefini de göz önüne alarak Atletizm ve Yüzme Federasyonlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde 56 milyon TL ile Türkiye’nin ilk ve en büyük kaynağa sahip Olimpik sporları projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Engelli spor branşlarına destek vererek engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma yolunda katkı sağlıyoruz. Şimdi de iki bakanlığımızla birlikte Türk sporunun altyapı envanterini çıkaran projenin paydaşıyız. Artık bu topraklardan neredeyse her branşta dünya şampiyonlarının çıkacağına şahitlik edeceğiz. Çünkü bu proje sayesinde sadece yetenekli çocuklar keşfedilmeyecek. Aynı zamanda gençlerimiz sporla iç içe büyüyecek bir ortama sahip olacak. Bu bir sporcu tarama programı olduğu kadar çocukları sporla buluşturma programı. Turkcell olarak bu projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.