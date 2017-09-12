Türk Sporu, Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda buluşacak

400 metre engelli Dünya ikincisi Yasmani Copello Escobar, dünya şampiyonu Milli bilardocu Semih Saygıner, Avrupa Şampiyonu Milli Kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal etkinlik sırasında sporseverlerle birlikte vakit geçirecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonu ve ’Sınırları Zorluyoruz’ mottosuyla gerçekleştirilecek olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı; spor, egzersiz ve sağlıklı yaşam tutkunlarını sporcularla buluşturacak.

Ünlü spor adamları Açılış Töreni’ne katılacak

Fuarın 14 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek olan açılış törenine İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Yağmur Arslan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ile KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Serhat Deniz de katılacak.

Açılış Töreni’nin yanı sıra 14 Eylül Perşembe günü Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenleyeceği imza günü de fuara renk katacak. Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden Yasmani Copello Escobar ve Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Londra’da 5. olan genç atlet Eda Tuğsuz, düzenlenecek imza gününde spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Survivor yarışmacıları deneyimlerini aktaracak

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda düzenlenecek etkinliklere katılacak olan Survivor yarışmacıları Hasan Yalnızoğlu, Ogeday Girişken, Hakan Hatipoğlu, Atahan Aslan, Duygu Çetinkaya ve Merve Aydın da doğaya karşı verdikleri mücadeleleri ziyaretçilere aktaracak.

Kürek branşının zorluklarını Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal anlatacak

Zumba Party, Zumba Mega Master Class, Zumba Turkish Delight, Aero Dance, Latin Aerobik ve Step gibi etkinliklerle dans ve sporu aynı platformda buluşturacak olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda milli kürekçilerimiz de yer alacak.

U23 Avrupa Şampiyonası’nda birinci, U23 Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan Milli kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal da kürek branşının detaylarını ve zorluklarını katılımcılarla paylaşacak.

Spor dünyasının sınırlarını zorlayacak olan fuarın son gününe ise dünya şampiyonu Milli bilardocu Semih Saygıner’in bilardo şovu damga vuracak. İki bayan bilardocunun Semih Saygıner’e eşlik edeceği etkinlikte spor tutkunları milli sporcunun imza hareketlerini canlı izleme fırsatı yakalayacak.

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, 14-15-16 Eylül 2017 tarihlerinde 10.00-20.00, 17 Eylül 2017 tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Spor, egzersiz ve sağlıklı yaşama önem verenler, fuarın tüm detaylarına sürekli güncellenen www.sporveaktifyasamfuari.com adresi üzerinden ulaşabilecek.