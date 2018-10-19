İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Stadyumu'nda maçı 37 bin 308 biletli seyirci izledi

Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda 37 bin 308 biletli taraftar izledi.

Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 37 bin 308 biletli taraftar izledi.


Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u ağırlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 37 bin 308 biletli seyirci takip etti. Müsabaka boyunca takımını desteklemeyi sürdüren taraftarlar, takıma 1-0 gerideyken de tezahüratlarıyla görevini yerine getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.