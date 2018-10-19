Türk Stadyumu'nda maçı 37 bin 308 biletli seyirci izledi

Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 37 bin 308 biletli taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u ağırlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 37 bin 308 biletli seyirci takip etti. Müsabaka boyunca takımını desteklemeyi sürdüren taraftarlar, takıma 1-0 gerideyken de tezahüratlarıyla görevini yerine getirdi.