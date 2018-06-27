Türk tasarımcıdan büyük başarı

Neslişah Yılmaz, Moda Hukuku Enstitüsü tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Türk Tasarımcıların Yurt dışında Markalaşması ve Uluslararası Moda Hukuku Uygulamaları konferansında ana konuşmacı olarak yer alacak.

Merkezi New York’ta bulunan ve ana destekçisi Amerikan Moda Konseyi Başkanı dünyaca ünlü tasarımcı Diane von Fürstenberg olan Moda Hukuku Enstitüsü’nün İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Moda Hukuku Uygulamaları konulu konferansa Barrus Baş Tasarımcısı ve Kurucu Ortağı Neslişah Yılmaz davet edildi. Moda sektöründe rekabet, markalaşma, moda sektöründe istihdam gibi konularda görüşlerine başvurulacak Neslişah Yılmaz, A’dan Z’ye Barrus ‘un markalaşma yolunda geçirdiği evreleri ve İstanbul’dan Hollywood’a uzanan öyküsünü dinleyenlere aktaracak.