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27 Haziran 2018 10:40

Türk tasarımcıdan büyük başarı

İstanbul’da gerçekleşecek "Türk Tasarımcıların Yurt dışında Markalaşması ve Moda Hukuku Konferansı"nda ana konuşmacı Neslişah Yılmaz olddu.

Türk tasarımcıdan büyük başarı

27 Haziran 2018 10:40


Neslişah Yılmaz, Moda Hukuku Enstitüsü tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Türk Tasarımcıların Yurt dışında Markalaşması ve Uluslararası Moda Hukuku Uygulamaları konferansında ana konuşmacı olarak yer alacak.


Merkezi New York’ta bulunan ve ana destekçisi Amerikan Moda Konseyi Başkanı dünyaca ünlü tasarımcı Diane von Fürstenberg olan Moda Hukuku Enstitüsü’nün İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Moda Hukuku Uygulamaları konulu konferansa Barrus Baş Tasarımcısı ve Kurucu Ortağı Neslişah Yılmaz davet edildi. Moda sektöründe rekabet, markalaşma, moda sektöründe istihdam gibi konularda görüşlerine başvurulacak Neslişah Yılmaz, A’dan Z’ye Barrus ‘un markalaşma yolunda geçirdiği evreleri ve İstanbul’dan Hollywood’a uzanan öyküsünü dinleyenlere aktaracak.




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