Türk Telekom, 38 ilde 5 bin kişiye internet eğitimi verdi

Katılımcıların yüzde 12’si proje sayesinde ilk kez internetle tanıştı.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere ‘Şimdi Senin Zamanın’ sloganıyla, kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğini tamamladı. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun’un katılmıyla düzenlenen basın toplantısında projenin etkileri paylaşılırken gelecek ile ilgili de hedefler açıklandı.

Alınan bilgilere göre her ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilen ve 7 Eylül’de Ordu’dan başlayan seferberlik kapsamında Türkiye’yi dolaşan Gezici Eğitim Tırında ve Türk Telekom il ve bölge müdürlüklerinde yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimi verildi. Eğitim dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı. Çanakkale’den Ağrı’ya, Erzurum’dan İzmir’e toplam 38 ilde verilen eğitimlerde Türk Telekom gezici eğitim tırı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti. Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya’dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa’dan katıldı. En yoğun katılımın Kahramanmaraş’ta gerçekleştiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemlerine, sosyal medyanın ve internetin güvenli kullanımına yönelik sorular sordu.

Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere kadın katılım oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti. Akıllı telefon sahipliğinin yüzde 89 olduğu katılımcı profilinin yüzde 88’i internet kullandığını belirtirken bu katılımcıların yüzde 72’si ise interneti sosyal medya ve haber okumak için kullandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken; yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.

Esnaftan, görme engelliye ve şehit yakınına kadar internet eğitimi verildi

Proje kapsamında Giresun Belediyesi temizlik işçilerinden Şanlıurfa’da siber suçlarla mücadele şubesi ekibine, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep şubesine bağlı engelli gençlerden Kütahya Belediyesi peyzaj işçisi kadınlara, İstanbul’da ve İzmir’de Down ve serebral palsi hastası çocukların ailelerinden şehit yakınlarına, işini sosyal medyada büyütmek isteyen esnaftan el emeğini internetten satmak isteyen kadınlara kadar çok çeşitli profildeki kullanıcıya internet eğitimi verildi. Türk Telekom Akademi’den 70 eğitmenin yanı sıra 50 Türk Telekom çalışanı da gönüllü olarak eğitmenlere destek verdi. Toplam 120 eğitmen proje kapsamında 311 saat eğitim verildi.

“Projemizi güçlendirerek önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi düşünüyoruz”

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom olarak ‘İnternet Okuryazarlığı Tırı’ projemizi 7 Eylül’de başlattık. 7 Eylül’den günümüze kadar 38 tane il dolaştık. 11 kilometre yol yaptık. 11 bin kilometre içerisinde 38 ilimizde eğitimlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’nin en güneyinden en kuzeyine en doğusundan en batısına varıncaya kadar bütün şehirlerimize bütün insanımıza dokunmaya gayret ettik. 11 kilometre demek dünyanın etrafını bir kez dolaşmak demek. Bizim için bu proje çok önemli, 14 yaşından 86 yaşına kadar katılımcılarımıza internetle tanışma fırsatı verdik. 5 bin insanımıza bu eğitimi verdik fakat o insanlarımızın etraflarıyla paylaşımları doğrultusunda yaklaşık 20 bin internet kullanmayan insanımızı da internetle tanıştırmış olduk. Bu projemizi güçlendirerek önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Katılımcılara temel olarak internet okuryazarlığı, internet hakkında eğitim verdiklerini söyleyen Dursun, “E-Devlet uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma, fotoğraf paylaşım gibi insanların en çok merak ettikleri ve kullanmak istedikleri uygulamaları onlarla tanıştırmış olduk. Güvenli internet ile ilgili de bilgi verdik” şeklinde konuştu.

2018’de projenin ikincisi başlatılacak

İkinci faz için zaman kaybetmek istemediklerini aktaran Dursun, 2018 yılının bahar aylarında projenin ikincisini başlatmayı düşündüklerini söyledi. Dursun,”Beklediğimizin çok ötesinde bir ilgi karşılaştık. Önümüzdeki bahar gibi projemizin ikinci kısmını başlatmayı düşünüyoruz. Yine Türkiye’nin en ücra köşelerine varıncaya kadar internetin ulaşmadığı her yere internet okuryazarlığının ulaştırmak istiyoruz. Çok genç bir katılımcımız vardı 14 yaşında bütün programımızın en genç katılımcısıydı. Sakarya’dan bir teyzemiz 82 yaşında eğitimlerimize katıldı. 82 yaşında ama çok yüksek bir enerji ile katıldı. Hepimizi pozitif anlamda etkiledi. Yine Bursa’da 86 yaşında amcamız eğitimlerimize katıldı” ifadelerini kullandı.

“Gelen bütün herkese sınıflarımızı açmak istiyoruz”

“Biz gelen bütün herkese sınıflarımızı açmak istiyoruz. Çünkü toplumun farklı kesimlerinde internete çok büyük bir ilgi var” diyen Dursun, “Seramik atölyesi sahibi bir katılımcımız vardı. Kendisi çok güzel seramikler yapıyordu. Ancak fiziki ortamlarda yapıyordu. İnternet okuryazar eğitimini aldıktan sonra hızlı bir amcamız çıktı. Dijital ortama taşıdı dükkanını ve internet üzerinden yaptığı seramikleri satmaya başladı. Katılımcılarımız yüzde 12’si internet ile tanıştılar. Katılımcılarımızın yüzde 92’si ev kadınıydı. Biz gelen bütün herkese sınıflarımızı açmak istiyoruz. Çünkü toplumun farklı kesimlerinde internete çok büyük bir ilgi var. Hiçbir ayrım yapmadan kriter göstermeden kapasitemiz dahilinde hatta il müdürlüklerimizide projemize dahil ettik. Gelen bütün insanlarımıza internet okuryazarlığı eğitimimi veriyoruz” şeklinde konuştu.

En çok merak edilen konu; e-devlet

Hakan Dursun, katılımcıların en fazla e-devlet uygulmaları hakkında soru aldıklarını belirterek, “En çok merak edilen konu e-devlet uygulamalarıydı. Çünkü ev kadınlarımız hem ev işlerine bende çocuklarına yetişirken bir Handan’da kamusal ihtiyaçları oluyor. Belli kurumlara gidip gelmeleri gerekiyor. Bunlar onlar için çok ciddi zaman kaybına yol açıyor. Bu imkanı e-devlet’den giderebilmeleri onların en çok merak ettiği konu oluyor. İkinci merak ettiği konu ise torunları ile eşleri, dostlarıyla iletişimde olmak ve paylaşımda bulunabilmek. Fotoğraf nasıl yüklerim? Onların mesajlarına nasıl görebilirim? Nasıl görüntülü arama yapabilirim? gibi konuları çok sıklıkla duyuyoruz” dedi.

“Bu konuyu ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ olarak görüyoruz”

Dursun, Türk Telekom olarak internet okuryazarlığı eğitimlerini ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ olarak gördüklerini belirterek şunları kaydetti: ”Çünkü günün sonunda Türkiye’de lider Telekom şirketiyiz. 40.5 milyon abonemiz var. Açık ara altyapıya yatırım yapan şirketiz. Bu doğrultuda aynı zamanda 2023 hedeflerinde hükümetimizin uygun olarak ‘internet okuryazarlığını yaygınlaştırılması’ ve ‘yüksek hızlı internet’ kullanımın arttırılması gibi hedefleri var. Biz bu konuda öncü olmak istiyoruz. Bu projeden önce bakanımızın bir çağrısı vardı. Türkiye’de internet okuryazarı olmayan kimse kalmasın diye o çağrıya da ilk cevap veren biz olmuştuk. O projeye çok güçlü bir başlangıç yapmıştık. Bu projede internet okuryazarlığını artırılmasında önemli bir adım olarak görüyoruz. Çok güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz.”