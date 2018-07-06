Türk Telekom, Bilişim 500’den ödüllerle döndü

Ayrıca şirket, ’Telekom Şirketi Kategori Birincisi’, ’İnternet Hizmeti Kategori Birincisi’ ve ’Ankara Şirketleri Kategori Birincisi’, ’İletişim Şirketleri Kategori Birincisi’ oldu.

19’uncu İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçları, 5 Temmuz 2018, Perşembe günü, İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Türk Telekom, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bilişim 500’de sahnede ’İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi’ ödülünü alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Şirket ayrıca, ’2017 Yılı İlk 500 bilişim Şirketi’ sıralamasında yine ilk sırada yer aldı. Türk Telekom aynı zamanda ’Telekom Şirketi Kategori Birincisi’, ’Ankara Şirketleri Kategori Birincisi’, ’İletişim Şirketleri Kategori Birincisi’ oldu.

Türk Telekom’un ’İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Ödülü’nü sahnede Türk Telekom Strateji Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er aldı.

İnnova’ya ’Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi’ ödülü

Bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova da Bilişim 500’den ödülle dönen şirketler arasında yer aldı. Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirleri baz alınarak yapılan ’Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçlarına göre İnnova, yazılım kategorisinde ’Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi’ ödülünü aldı. Ödül, İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz’e verildi.

BThaber Yayıncılık tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin veriler, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanıldığı belirtildi.