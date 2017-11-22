Türk Telekom denizaltından fiber optik kabloyla iki yakayı birleştirdi

Türk Telekom, Gökçeada’ya, abonelerine daha iyi hizmet verebilmek için, denizaltından fiber kablo döşedi. Kabatepe’den Gökçeada Kuzu Limanı arasına döşenen fiber kablonun uzunluğu 27 kilometre oldu. Üç ayda tamamlanan proje sonunda ana karayla bağlantı hızı ve kapasitesi artırılan Gökçeada’da ikamet eden Türk Telekom evde internet ve mobil abonelerinin hizmet kalitesi daha da artıracağı bildirilirken, evde internet abonelerinin dosya yükleme ve indirme hızları daha da iyileşecek. Mobil aboneleri ise daha iyi 4.5G deneyimi yaşayacakları belirtildi.

Yapılan açıklamada, dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hatlarından birini inşa eden SEA-ME-WE-5 konsorsiyumuna üye ilk ve tek Türk şirket olduğu belirtilen ve 17 ülkenin denizaltından fiberle bağlanmasına önayak olan şirket, deniz altı fiber uzmanlığını bu kez de Gökçeada halkının hizmetine sundu.

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 246 bin kilometrelik fiber altyapıya sahip olan Türk Telekom fiber altyapıdaki başarısını, bir tek çift fiber kablo bağlantısı üzerinden saniyede 8 Terabit veri aktarımı rekoruyla tescilleyerek Guinness rekorlar kitabına girmişti.