Türk Telekom Eğitim Tırı, proje kapsamında 2 yılda 25 bin kilometreden fazla yol katederek 8 bin kilometrelik tarihi İpek Yolu’nun üç katı kadar mesafeye ulaştı.

Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında 2017’de ilk etabına başlanan ve bu yıl da yolculuğuna devam eden Türk Telekom Eğitim Tırı, 2 yılda Anadolu’yu uçtan uca dolaştı. 2 yılda 39 il ve 49 farklı lokasyonda kadınlara internet eğitimi veren Türk Telekom Eğitim Tırı, Türkiye içinde 25 bin kilometreden fazla yol katederek Avrupa ile Asya arasında köprü olan 8 bin kilometrelik tarihi İpek Yolu’nun üç katı kadar mesafeye ulaştı.

Türk Telekom’un kadınları internet konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu yıl ikinci kez yola çıkan ve ilk durağı Erzincan olan eğitim tırı, 12 bin kilometreden fazla yol katederek Anadolu’yu karış karış gezdi. 2018 yılındaki ikinci etabında da Anadolu’daki kadınlara ulaşan Türk Telekom Eğitim Tırı’nda kadınlar güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken, çeşitli sosyal medya uygulamalarını da deneyimleme imkânı buldu. Proje kapsamında 2018 yılında 5 binden fazla kişiye doğrudan eğitim verildi. Eğitimlerde 70 Türk Telekom Akademi eğitmeni, 24 il ve 34 farklı lokasyonda 168 saat boyunca kadınlara interneti anlattı. Eğitimlerin en genç katılımcısı Antalya Korkuteli’nden 10 yaşındaki bir kız çocuğu olurken, en yaşlı katılımcısı ise Bursa Gemlik’ten 85 yaşındaki bir kadın oldu. Eğitimlere katılanların yüzde 15’i internetle ilk defa tanışırken, yüzde 70’i internette en çok sosyal medya ve haber takibi yaptıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 73’ünü çalışmayan kadınlar oluştururken, akıllı telefon kullanma oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. İkinci etabını tamamlayan Türk Telekom Eğitim Tırı içerisinde akıllı tahta, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla verilen eğitimlerde 2 yılda yaklaşık 11 bin kişi eğitim aldı.

Türkiye’de dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Teknoloji Seferberliği Projesi, Türk Telekom’un fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik gelişme hedeflerine ulaşma kapsamında sunduğu internet kullanımını toplumun tamamına yaymayı hedefleyen kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay (İHK) ile aynı hedef doğrultusunda çalıştı.

“Amacımız ‘herkes için erişilebilir internet’i mümkün kılmak”

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, herkes için erişilebilir interneti mümkün kılmak istediklerini belirterek, “Çocuklarımızın geleceği, kadınlarımızın interneti daha bilinçli kullanabilmesi için başlatmış olduğumuz Türk Telekom Teknoloji Seferberliği Projesi’nin ikinci etabını tamamlamış bulunuyoruz” dedi. Dursun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Telekom olarak internetle henüz tanışmış, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ya da güvenli internetin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek isteyen kadınlara Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında eğitimler verdik. Çeşitli yaşlardan kadın katılımcılar, birebir olarak iletişim kurdukları Türk Telekom Akademi eğitmenlerine merak ettiklerini sordu. Bunun yanı sıra stantlarımızda bulunan akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları deneyimleme fırsatı bulan kadınlar, el emeği ürünlerini internetten nasıl pazarlayacakları konusunda bilgi sahibi olurken, aynı zamanda seninzamanin.com kadınlara özel internet portalındaki faydalı içeriklere ulaşma fırsatı da yakaladı. Türk Telekom olarak toplumdan aldığımız gücü, Türkiye’nin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak projelerle harmanlayarak, Türk insanına kazandırmak istiyoruz.”