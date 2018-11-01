Türk Telekom EuroCup'ta ikinci galibiyetini aldı

EuroCup'ta Türk Telekom fırtınası esmeye devam ediyor. Evinde ağırladığı Partizan'ı 77-72 yenerek EuroCup'ta art arda ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, gruptan çıkmak için önemli bir avantaj elde etti.

Türk Telekom, 7Days EuroCup 5'inci hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırladı. Maça, Slyven Landsberg, Yunus Emre Sonsırma, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğe muhteşem bir giriş yaptı. Peş peşe üçlüklerle çizgi dışından sayı kaydeden ev sahibi ekip farkı açarak rakibini baskı altına aldı. Landsberg ve Kenny Gabriel ile etkili olan Türk Telekom ilk çeyrekten 28-14 galip ayrıldı.

İkinci çeyrekte de farkı büyük oranda koruyan Türk Telekom, Kenny Gabriel'in üçlükleriyle çizgi dışından başarılı performansını sürdürdü. Partizan'da Marinkovic'in çabaları farkı azaltmaya yetmedi. Agresif savunmasıyla rakibinin ataklarını başarıyla savuşturan Türk Telekom devreye 46-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de muhteşem oyunu sürdüren Türk Telekom 4 dakikalık süre zarfında 6-0'lık bir seri yakalayarak konuk ekibe mola aldırdı. Molanın ardından Türk Telekom hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Marinkovic'in skorer oyununu sürdürmesi, Nikolic'in de skora katkı vermesiyle oyuna ortak olan Partizan, farkı 10 sayıya (62-52) kadar indirdi ve periyodun sonucunu belirledi.

Peşpeşe ikinci galibiyet

Final çeyreğinin ilk dakikalarında takımlar hücumda zorlandı. Landesberg'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle hücumdaki sıkıntısına son veren Türk Telekom, Stimac'ın da boyalı alandaki etkili oyunuyla 34. dakikaya 66-56 üstün girdi. Rakibinin farkı kapatma çabalarına Ender Arslan'ın etkili oyunuyla karşılık veren Türk Telekom maçın son iki dakikasına 72-62 önde girdiği karşılaşmadan 77-72 galip ayrıldı.

Türk Telekom tarafında Kenny Gabriel 16 sayı ile en skorer isim olarak adını yazdırdı. Bu galibiyetle Türk Telekom, Trento deplasmanının ardından çıktığı ikinci EuroCup maçını da kazandı ve gruptan çıkmak adına önemli bir avantaj elde etti.

Partizan: Vanja Marinkovic, Marcus Paige, Jock Landale, Stefan Jankovic, Bandja Sy, Alexsej Nikolic, Marco Pecarski, Anthony Lejohn Brown, Djordje Gagic, Rade Zagorac, Novica Velickovic, Amar Gegic

Türk Telekom: Slyven Landsberg 12, Ender Aslan 4, Vladimir Stimac 12, Tj Campbell 13, Kenny Gabriel 16, Metin Türen 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Fikret Can Akın, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Serhat Çetin 3

1. Periyot : 28-14

2. Periyot (ilk yarı sonucu) : 46-32

3. Periyot : 62-52

4. Periyot (maç sonucu) : 77-72