Türk Telekom finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom, 2018'in ilk 9 ayında son 11 yılın rekor abone büyümesine ve son 10 yılın da rekor gelir artışına imza attı. Ocak-Eylül 2018 döneminde 3,1 milyon net yeni abone kazanımıyla son 11 yılın en iyi ilk dokuz ay abone artışını kaydeden şirket, toplam abone sayısını 30 Eylül 2018 itibarıyla 44,7 milyona yükseltti. Ayrıca şirket, 2018'in ilk dokuz ayında 15 milyar TL'nin üzerinde gelir sağlayarak yüzde 12,7'lik yıllık büyüme rakamıyla son 10 yılın en yüksek gelir artışını da elde etti.

Türk Telekom, 2018 yılı ilk dokuz aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. İlk dokuz ayda rekor abone kazanımı sonucunda 44,7 milyon abone büyüklüğüne ulaşan şirket, elde ettiği çift haneli büyüme ve buna bağlı yüksek faaliyet kârlılığına da ulaştı. 2018'in ilk dokuz ayında, son 11 yılın en iyi ilk dokuz ay abone kazanımını gerçekleştiren Türk Telekom'un 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam abone sayısı ilk dokuz ayda 3,1 milyon artışla 44,7 milyona yükseldi.

Yüzde 12,7'lik rekor büyüme ile 15 milyar TL gelir sağladı

2018'in ilk dokuz ayında yıllık yüzde 12,7 büyüme ile 15 milyar TL gelir elde eden şirketin bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 26 artarak 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yılın ilk dokuz ayına göre yıllık 4,3 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında elde edilen rekor yeni abone kazanımı, FAVÖK'teki güçlü büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek yıllık artış, şirketin operasyonel olarak oldukça başarılı bir dokuz ayı geride bıraktığını gösterdi. Öte yandan, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı finansal sonuçlara etki ederek Türk Telekom'un gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yılın ilk dokuz ayında 3,6 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça güçlü yüzde 40 artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

9 ayda 2,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdi

Ayrıca yapılan açıklamada şirket; 2018 ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarını yüzde 76 arttırarak 2,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Güçlü operasyonel sonuçlar, abone artışında son 11 yılın rekoru

2018'in ilk dokuz ayı, Türk Telekom'un güçlü operasyonel sonuçlar kaydettiği bir dönem olduğu bildirilirken, toplam abone sayısı 44,7 milyona ulaştı. 2018'in ilk dokuz ayında sabit internet abone sayısı da, son 10 yılın en iyi ilk dokuz ay performansı olan 856 bin net artış ile 10,6 milyona ve fiber abone sayısı da 3,4 milyona çıktı. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, son 11 yılın en iyi ilk dokuz ay abone artışı olan toplam 573 bin net abone kazanımıyla 14,3 milyona ulaştı.

TİVİBU, rekor abone artışıyla 2. sıradaki konumunu güçlendirdi

TİVİBU, yılın ilk dokuz ayında net 785 bin abone kazanımı ile tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış rekorunu kırarken toplam abone sayısını 3,5 milyona ulaştırdı. Tivibu EV abone sayısı ise Eylül sonu itibarıyla 1,6 milyona ulaştı ve yine ilk dokuz ayda 433 bin abone kazanımı kendi tarihinde bir rekora imza attığı kaydedildi. Türk Telekom'un mobil abone sayısı ise yılın ilk dokuz ayında 1,2 milyon artışla 20,8 milyona yükseldi. Bir yıl önce yüzde 80 olan LTE nüfus kapsama alanı ise Eylül sonunda yüzde 89'a ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'den yüzde 44'e yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 38 artış ile 6,5 GB'a çıktı.

Doany: "Yılın ilk dokuz ayını rekor abone kazanımlarıyla geride bıraktık"

2018'in dokuz aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: "Yılın ilk dokuz aylık döneminde abone kazanımında son 11 yılın en iyi performansını göstererek 3,1 milyon net yeni abone kazandık. Bu rekor büyüme ile toplam abone sayımız 45 milyona dayandı. Faaliyetlerimizin gücünü ön plana çıkaran yılın ilk dokuz aylık sonuçları sayesinde 2018 yılına ilişkin hedeflerimizi büyüttük. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla gereken altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, bölgesel, fiziksel, sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü bilgiye erişimi sınırlı kesimler de dâhil olmak üzere tüm Türkiye'ye ‘herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle uygun fiyat ve içerikte hizmetler sunuyoruz. İlk dokuz ayda da, bu prensibimizden ödün vermeden, zorlu bir piyasa ortamında mali ve fiyatlama disiplinimizle faaliyetlerimize devam ederek yine rekorlarla dolu sağlam sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlarla, paydaşlarımıza daha fazla değer sunacak olan stratejimizin gücüne inancımız tam".

Doany: "Altyapıda maliyetleri düşürecek farklı modeller geliştirdik"

Gelişmekte olan ekonomilerin birçoğunun ABD'nin faiz oranlarını yükseltmesi, sıkılaşan mali koşullar ve ticari korumacılık nedeniyle kritik bir üçüncü çeyrek geçirdiğini hatırlatan Doany, şöyle devam etti: "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de faaliyet giderlerimiz ile yatırım harcamalarımızda verimliliğimizi artırdık ve nakit akışı yaratılmasına odaklandık. Doğru ve sağlam bir strateji ile Türk Telekom'u, abone tabanında sürdürülebilir büyüme sağlamada grup sinerjilerinden yararlanan, daha fazla müşteri odaklı, penetrasyon ve çeşitlendirmeye öncelik veren, yenilikçi bir şirkete başarılı bir şekilde dönüştürdük. Ulaştığımız finansal sonuçlar tüm faaliyet alanlarımızın gücünü, dayanıklılığını ve değişen ortama uyum sağlamak üzere attığımız erken adımlardan elde ettiğimiz faydaları yansıtıyor. Gelecekte de, kârlı büyüme, sağlam ve güçlü nakit akışı yaratmada etkin yönetim performansımızla, ülke ekonomisine yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Öte yandan, mevcut iletişim altyapısının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve mükerrer yatırımların en aza indirilmesi hususundaki girişimlerimizi de sürdürdük. Bu bağlamda, üçüncü çeyrekte bir yandan sabit altyapı kiralamaya ilişkin pilot projemizi başlatırken, diğer yandan mobil şebeke paylaşımı fırsatlarını araştırmaya devam ettik. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde aramıza katılan yeni yönetim kurulu üyelerimizin şirketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde çok önemli tecrübelere ve uzmanlıklara sahip yeni yönetim kurulu üyelerimizin Türk Telekom'un büyüme stratejisine, uzun vadeli stratejik planlarına ve gelecek vizyonuna büyük katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Türkiye, muazzam büyüme potansiyeli barındıran ve yatırımcılara sayısız fırsatlar sunan genç, dinamik ve teknolojiyi yakından takip eden nüfusuyla eşsiz bir ülke. Hepsi bir arada değerlendirildiğinde, faaliyet alanlarımıza ilişkin önümüzdeki fırsatlara güvenimiz tam".

Doany: "Eksenimizde dijital müşteri deneyimi var"

Üçüncü çeyrekte, dijital çözümlerimizle müşteri deneyimine odaklanmayı sürdürdüklerini belirten Doany, "Yatırımlarımızı her bir temas noktasında sınıfının en iyi müşteri deneyimini geliştirmek üzerine yapıyoruz. Başlıca dijital temas noktamız 'online işlemler' uygulamamız ile abonelerimize ücretsiz ödüller sunan sil süpür sadakat programımız bu alandaki yükselişimize önemli katkılar sağladı. Buna ek olarak, dijital klavyemiz Tambu, 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla 7,2 milyon indirmeye ulaşırken aynı dönemde kullanıcıların araç çubuğu üzerinden gerçekleştirdikleri etkileşim sayısı da 14,7 milyarı buldu. Ayrıca, bir yıla yakın bir zamanda geliştirerek Ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunduğumuz canlı mobil oyunumuz Eleq'i de bu dönemde dijital portföyümüze katmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.