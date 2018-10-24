Türk Telekom fırtınası İtalya'da esti

Türk Telekom, 7Days EuroCup'ta TJ Campbell'in üçlükleriyle damga vurduğu karşılaşmada Dolomiti Energia Trento'yu 81-77 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Türk Telekom, 7Days EuroCup 4. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento ile karşılaştı. Maça, Slyven Landsberg, Yunus Emre Sonsırma, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğe muhteşem bir giriş yaptı. Ev sahibi ekibi boyalı bölgeye yaklaştırmayan Türk Telekom, Kenny Gabriel'in pota altı oyunuyla 3 dakikalık sürede 8-0'lık bir seri yakalayarak rakibine mola aldırdı. Mola dönüşü Türk Telekom rüzgârı üçlüklerle devam etti. Seriyi 14-0'a çıkaran Türk Telekom son bölümde oyundan düşmesine rağmen periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de Türk Telekom üstünlüğü sürdü. Oyunun büyük bölümünü önde götüren Türk Telekom, son 2 dakikada kaybettiği toplarla rakibinin farkı bire indirmesine izin verdi. Devre 33-32 Türk Telekom üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğe art arda basketlerle başlayan Türk Telekom, 6-0'lık bir seri yakaladı. Periyodun bitimine 5 dakika kala savunma direnci kırılan Türk Telekom, pota altında Pascolo ve Dustin'i durduramayarak maçta ilk kez geriye düştü ve fark 5 sayıya çıktı (50-45). Koç Burak Gören'in molasının ardından diri bir görüntü çizen Türk Telekom çeyreği 54-53 geride tamamladı.

Campbell üçlükleriyle damga vurdu

Final periyoduna TJ Campbell'in üst üste attığı 2 üçlükle moralli başlayan Türk Telekom, 59-54 üstünlüğü yakaladı. Rakibini dış atışlara zorlayan konuk ekip, Ender Aslan'ın üçlüğüyle seriyi 9-0'a çıkardı (60-69) ve ev sahibi ekibe mola aldırdı. Maçın son dakikalarında tecrübesini sahaya yansıtan Türk Telekom karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 23 sayı ile TJ Campbell olurken, tecrübeli oyuncu 12'de 7 üçlük isabetiyle maça damga vurdu. Trento Koçu Maurızıo Buscaglia 2 teknik faul alarak ihraç edildi.

Dolomiti Energia Trento: Marble Devyn, Nikola Radikevic, Pascolo Davide, Fabio Mian, Toto Foray, Diego Flaccadori, Andrea Mezzanote, Beto Gomes, Dustin Hogue, Luca Lechthaller, Nikola Jovanovic

Türk Telekom: Slyven Landsberg 16, Ender Aslan 11, Vladimir Stimac 13, Tj Campbell 23, Kenny Gabriel 4, Metin Türen 2, Yunus Emre Sonsırma 3, Fikret Can Akın, Kaya Peker 9, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Serhat Çetin 2

1.Periyot : 18-24

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 32-33

3.Periyot : 54-53

4.Periyot (maç sonucu) : 77-81