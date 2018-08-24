Türk Telekom iştiraki Argela, dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Afrika kıtasının en büyük operatörlerinden Etiyopya’daki Ethio Telecom, Argela’nın mobil ağ performans izleme ve müşteri deneyim yönetimi çözümlerini kullanarak şebeke performansını en üst düzeye çıkartırken abonelerine dünya standardında bir deneyim sunacak.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olan Türk Telekom’un iştiraki Argela, Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile bir işbirliğine imza attı. Etiyopyalı şirketle imzalanan anlaşma kapsamında 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela’nın geliştirdiği ‘Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi’ çözümlerini kullanacak.

Karar alma süreçleri hızlanacak

Yapılan şirket açıklamasına göre anlaşma ile kurulacak yeni nesil teknoloji çözümü, Ethio Telecom’un abonelerine sunduğu ses ve veri hizmeti kalitesinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumun en hızlı şekilde saptanarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi için karar süreçlerini de hızlandıracak. Argela’nın geliştirdiği Mobil Ağ Performans İzleme Sistemi, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde operatörlerin mobil şebekelerde uçtan uca herhangi bir noktada yaşanabilecek sorunları, müşterilere sundukları hizmet kalitesinde herhangi bir sorun yaşanmaksızın gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini ve hızlı, etkili önlemler alınmasını sağlıyor.

Argela’nın yüzde yüz Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği çözüm, mobil operatör tarafından belirlenen her türlü performans ölçütleri çerçevesinde, performans veri ve istatistiklerini analiz ederek en üst düzeyde verimli ve etkili bir şebeke kullanımına olanak sağlıyor.

Ethio Telecom abonolerine dünya çapında deneyim

Anlaşmanın bir diğer bileşeni olan ve Argela tarafından geliştirilen Müşteri Deneyim Yönetimi Sistemi ise aboneleri seçilen kümeler altında toplayarak, kullanılan iletişim cihazı, bağlı olunan iş grupları bazında değerlendirmeler yaparak ve yine istenirse farklı alt gruplara da bölerek gerek yaş ve benzeri bilgiler, gerekse kullanılan uygulama bazında inceleme ve analiz yaparak gerçek zamanlı raporlar üretebiliyor. Ethio Telecom bu sistemle birlikte, abonelerine dünya çapında bir deneyim sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, şirket olarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme yapan ve fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren lider firmalardan biri olmak adına 5G ve ötesi teknolojileri geliştirmek ve 5G’yi dünyayla aynı anda hayata geçirirken, yeni rekabet avantajları elde etmek adına ulusal ve uluslararası alanlarda durmaksızın çalıştıklarını da kaydetti.

“Çözümlerimizle Türk mühendisliğini dünyanın hizmetine sunuyoruz”

Argela’nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper ise şöyle konuştu: “Argela olarak 5G’nin yapıtaşı niteliğindeki ileri ağ teknolojilerini geliştirirken bir yandan da sahip olduğumuz uzmanlıkla telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına dünya standartlarında teknoloji çözümleri geliştirerek sektörümüze öncülük ediyoruz. Günümüzde telekomünikasyon operatörlerinin rekabette öne geçmelerinin öncelikli yolu güçlü bir şebeke altyapısı ile operasyonel beceri ve müşteri sadakatine yatırım yapmaktan geçiyor. Bizim bu alanda geliştirdiğimiz yeni nesil teknoloji çözümleri sayesinde operatörler dünya standartlarında, birinci sınıf mobil şebeke performansına ulaşarak en üst seviyede müşteri deneyimi sunma olanağına kavuşuyor. Afrika’nın en büyük telekomünikasyon operatörlerinden Ethio Telecom’un da titiz bir değerlendirme süreci sonunda, mobil şebeke performansını izleme ve müşteri deneyimi alanında bizim çözümlerimizi tercih etmiş olması şirketimiz ve ülkemiz adına bize büyük bir kıvanç veriyor. Yakın gelecekte bunun gibi yeni işbirliği anlaşmalarımızla dünyadaki başarılarımızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.”