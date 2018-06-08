Türk Telekom, kitap okuyan çocukların gülen yüzlerini ekrana taşıdı

İçinde sevgi olan her hikâyenin paylaşmaya değer olduğuna inanan Türk Telekom, filmin yeni versiyonunda kitap okurken fotoğrafı çekilen çocuklara yer verdi.

Türk Telekom’un, Kanber Bozan’ın ilham veren hikayesini paylaştığı reklam filminde, çocuklara kitap hediye etme ve çocukların bu kitapları okurken çekilen fotoğraflarını #paylasmayadeger etiketi ile sosyal medyada paylaşma çağrısı ilgiyle karşılandı. Bu kapsamda, çocukların kitap okurken çekilen fotoğrafları arasından seçilenler, reklam filminin yeni versiyonunda yer aldı.

Hikayeye göre; Üsküdar’da işini ve çocukları çok seven bir bakkalda başlayan bu gerçek hikaye paylaşıldıkça daha da güçleniyor. Filmin yeni versiyonu, kitap okuyan çocukların gülen yüzlerini Türkiye mozaiği içinde gözler önüne seriyor.

Türk Telekom’un yeni reklam filmi; Kanber Bozan’ın, bakkalına gelen çocuklara kitap vermesini ve kitapların özetini anlatmaları karşılığında onlara almak istedikleri bir ürünü hediye olarak vermesini konu ediyor. Çocukların bu yöntem sayesinde kitap okuduğunu gören mahalle sakinleri de bakkala kitap hediye etmeye başlıyorlar. Gün geçtikçe artan kitaplar zamanla raflardaki ürünlerin yerini alıyor.

Türk Telekom, içinde sevgi olan hikâyeleri, gerçek kahramanları ile paylaşmaya devam edeceği bildirildi.