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30 Mayıs 2018 10:28

Türk Telekom, ‘Paylaşmaya değer hikâyeler’in sesi oldu

Türk Telekom, Üsküdar’da bir mahalle bakkalı olan Kanber Bozan’ın gerçek hikayesini ekranlara taşıdı.

Türk Telekom, ‘Paylaşmaya değer hikâyeler’in sesi oldu

30 Mayıs 2018 10:28

Türk Telekom’un yeni reklam filmi; Kanber Bozan’ın, bakkalına gelen çocuklara kitap vermesini ve kitapların özetini anlatmaları karşılığında onlara almak istedikleri bir ürünü hediye olarak vermesini konu ediyor.



Türk Telekom, yeni reklam filminde içinde sevgi olan hikâyeleri, gerçek kahramanları ile paylaştı. Bakkal Kanber Bozan’ın, bir kısmı kütüphaneye dönüşen bakkalının hikayesini konu alan yeni reklam filminde paylaşmanın önemine vurgu yapılıyor. Türk Telekom tarafından hazırlanan reklam filminde; Üsküdar’da bir mahalle bakkalı olan Kanber Bozan’ın, mahallenin çocuklarına ilginç bir yöntemle kitap sevgisini aşılaması konu ediliyor. Bozan, bakkala gelen çocuklara kitap veriyor ve okudukları kitapların özetini anlatmaları karşılığında onlara almak istedikleri bir ürünü hediye olarak veriyor.


Çocukların bu yöntem sayesinde kitap okuduğunu gören mahalle sakinleri de bakkala kitap getirmeye başlıyorlar. Gün geçtikçe artan kitaplar zamanla raflardaki ürünlerin yerini alıyor.



Kitap okuyan çocuklar ekrana taşınacak


Türk Telekom, Üsküdar’da işini ve çocukları çok seven bir bakkalda başlayan bu hikayeyi yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Yapılan açıklamada; içinde sevgi olan her hikâyenin paylaşmaya değer olduğuna inanan Türk Telekom, filmde verdiği mesajla herkesi, bir çocuğa kitap hediye etmeye davet ediyor. Ayrıca şirket, kitap hediye edilen çocukların, kitap okurken çekilen fotoğraflarının ‘paylasmayadeger’ hashtagi ile sosyal medyada paylaşılması durumunda, seçilen fotoğrafları bir sonraki reklam filminde yayınlayacak.




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