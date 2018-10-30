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Türk Telekom Stadyumu'nda 10. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 9 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.


Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu'nda 9 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 9 müsabakada sarı-kırmızılılar 10, sarı-lacivertliler de 8 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.


Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:



2010-2011 Spor Toto Süper Lig


18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012 Spor Toto Süper Lig


07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1



2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final


22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2012-2013 Spor Toto Süper Lig


16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



2013-2014 Spor Toto Süper Lig


06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2014-2015 Spor Toto Süper Lig


18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1



20115-2016 Spor Toto Süper Lig


13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2016-2017 Spor Toto Süper Lig


23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1



2017-2018 Spor Toto Süper Lig


22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

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