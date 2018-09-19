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Türk Telekom Stadyumu'nda 44 bin 059 biletli seyirci

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 44 bin 059 biletli taraftar izledi.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 44 bin 059 biletli taraftar izledi.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar ise görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 44 bin 059 biletli seyirci izledi. Maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek olan taraftarlar, galibiyetin alınmasında büyük rol oynadı.

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