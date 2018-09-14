Türk Telekom Stadyumu'nda Metin Oktay anıldı

Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa maçı öncesinde dün 27. ölüm yıl dönümü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay için skorboardlarda eski maç görüntüleri yayınlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesinde Türk futbolunun ve sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay anıldı. Dün 27. ölüm yıl dönümü olan Oktay için stadın skorboardlarında eski maç görüntüleri yayınlandı. Taraftarlar videonun bitmesinin ardından ‘Taçsız kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim-Bomlu'yu unutur mu bu taraftar' tezahüratını söyledi.