Girişimciler, iki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezden yararlanacak.

Türk Telekom, Türkiye’nin geleceğine yön verecek başarılı girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Türkiye’nin ilk olduğu belirtilen ücretsiz topluluk merkezini Tahtakale’deki santral binasında hizmete açtı. Yapılan açıklamada; iki bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi kullanan girişimciler, güçlü teknoloji altyapısından da ücretsiz olarak yararlanacak.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, açılış konuşmasında, şirketin uzun zamandır girişimcilik noktasında çeşitli aksiyonlar aldığını belirterek, "Asıl amacımız bir ekosistem oluşturmak. Çünkü girişimcilik ne kadar gelişirse, ne kadar etkileşimi arttırabilirsek, gelişen teknoloji ve gelişen çağda hem Türkiye’nin hem şirketimizin, hemde ekonominin çok daha etkin hareket edebileceğine inanıyoruz. Şu anda dünyada paylaşım ekonomisi hızla yürümekte. Eskiden iki yılda, dört yılda yaptığınız projeleri şu anda, dünyada çeşitli paydaşlarla çalışarak çok hızlı bir şekilde üç ayda, 6 ayda çıkartabiliyorsunuz. Ama bunun içinde doğru zeminin, doğru ortamın olması lazım, doğru desteklerin olması lazım ve doğru fonların olması lazım" diye konuştu.

Er, konuşmasına şöyle devam etti: "Gördüğünüz gibi aslında 2007’de başlayan bu serüvende, üstüne koya koya girişimcilik için, ekosistem için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yılda içinde bulunduğumuz santral adlı ‘Girişim Toplum Merkezi’ni açıyoruz. Burası bir platform mantığında planlandı. Bir kuluçka merkezi değil. Buradaki asıl amacımız bütün girişimlerin, birbirleriyle etkileşim içine girerek, çok daha paylaşım içinde yaptıkları projeleri hızlandırmalarına destek olmak".

Topluluk merkezinin gerçek bir santral binası olduğunu ifade eden Er, "Santral ismi de şuradan geliyor. 1913 yılında kurduğumuz gerçek bir santral binası ve ilk üç santralden bir tanesi burasıdır. Dolayısıyla bu binanın asıl kuruluş amacı insanların birbirleriyle iletişimini ve görüşmelerini sağlamaktı. Teknoloji çok daha eskiydi ve aletler çok daha büyüktü. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ciddi boş alanlar çıkmaya başladı" dedi.

Santral binasını girişimcilerin hizmetine açarak, girişimcilerin birbirleriyle iletişimi için değerlendirmek istediklerini vurgulayan Er, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı hizmete açıyoruz. Buraya tüm girişimcileri davet ediyoruz. Tüm girişimcilerin buraya girmek için bir ön şartı yok. Ücretsiz kullanabilecekleri bir atmosfer yapmayı hedefledik. Burada onları daha da hareketlendirmek için, çeşitli etkinlikler planlıyoruz".