Türk Telekom, Türk mühendisliğini dünyaya açıyor

Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı platformda, dünyaca ünlü küresel operatörler ve teknoloji şirketleri yer alıyor.

Türk Telekom, küresel boyutta önde gelen operatörleri ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren Linux Vakfı projesi Açık Şebeke Otomasyon Platformu’nun (Open Network Automation Platform-ONAP) platin üyesi oldu. Yapılan açıklamada, Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı platformda, iletişim şebekelerinin ve sanal fonksiyonlarının otomasyonu, tasarımı ve yönetimi ile ilgili ürün ve hizmetler geliştiriliyor. Şirket platformda açık kaynaklı inovasyon ve otomasyon sistemlerinin küresel düzeyde kullanımının artırılmasına ve geliştirilmesine katkı sunacak.

"Türk mühendisliği ile geliştirdiğimiz teknolojiler küresel düzeyde kullanılacak"

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması vizyonumuza büyük katkı sağlayacağını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, "ONAP’ta stratejik, teknik ve pazarlama yönetiminde rehberlik yapacağız. ONAP kapsamında geleceğin şebekelerini uçtan uca ve kapalı çevrim otomasyon tasarımı ile geliştirme, planlama, otomasyonunu sağlama ve yeni servislerin yönetimi şeklinde dönüşümünü sağlayabileceğine inanıyoruz. Küresel düzeydeki faaliyetlerimizle, ONAP’ın yeni bölgelerde gelişiminin yanı sıra açık standartlar ve açık kaynağın yaygınlaştırılmasına da yardımcı olacağız. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması vizyonumuza büyük katkı sağlayacak. ONAP’ın, geleceğin şebekelerini uçtan uca ve kapalı çevrim otomasyon tasarımı ile geliştirme, planlama, otomasyonunu sağlama ve yeni servislerin yönetimi şeklinde dönüşümünü sağlayabileceğine inanıyoruz” dedi.

Linux Vakfı Ağ Yapılandırma ve Planlama Genel Müdürü Arpit Joshipura, alanında lider ve yenilikçi teknolojiler konusunda çalışan Türk Telekom gibi bir operatörün platforma katılımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk Telekom’un katılımıyla, devam eden POC geliştirme sürecinin pozitif sonuçlarını almayı ve gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile geleceğin şebeke otomasyonunu kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmede, küresel düzeyde pek çok hizmet ve teknoloji sağlayıcısı 18 şirketin platin üye olarak yer alıyor. Türk Telekom, ONAP’ta, mevcut yatırımları artırarak ihtiyaç odaklı hizmetler sağlama konusunda destek arayan şirketler ve bulut teknolojisi sağlayıcıları için hazırlanan planın yönetiminde yer alacak. Açık Şebeke Otomasyon Platformu projesi (ONAP), son kullanıcıların, hizmetler ve sanal fonksiyonların otomasyonu, tasarımı ve yönetimini gerçekleştirmeleri amacıyla önde gelen küresel operatörler ve tedarikçileri bir araya getiren bir platform olduğu bildirildi.