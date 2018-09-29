Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini Türkiye'de ağırlayacak

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya telekom arenasının önemli operatörlerini Türkiye'de bir araya getiriyor. Küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularına; Türkiye'nin bölgede veri üssü ve iletişim merkezi olmasına yönelik stratejik mesajların aktarılması fırsatını sunan Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği 1-3 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik ile Türkiye'deki telekomünikasyon sektörüne dair mesajlar, fırsatlar ve mevcut durum, uluslararası arenadaki oyunculara aktarılacak.

Telekomünikasyon sektörünün iki büyük şirketi Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, sektörün önemli organizasyonlarından birine ikinci kez ev sahipliği yapacak. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ve stratejik konumu itibariyle bölgenin merkezi haline gelen Türkiye, 1-3 Ekim 2018 tarihlerinde telekomünikasyon sektörünün devlerini ağırlayacak. İki büyük şirket öncülüğünde gerçekleşecek etkinlik, Türkiye'yi dünya telekomünikasyon sektörünün ilgi odağı haline getirecek.

Altyapı konularında hâlihazırda birçok iş birliği yürüten Türk Telekom ve Turkcell, uluslararası arenada da Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline'ın ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği'nde, 'Türkiye'yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma' stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin'den Almanya'ya Hindistan'dan Rusya'ya 40'ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan: "Yerli ve milli yazılımlarımızla dijital dönüşümün merkezi olacağız"

Türkiye'nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini ülkemizde ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen, etkinliğin ev sahiplerinden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Turkcell olarak yerli ve milli yazılımlarımızla dünyanın ilk dijital operatörüyüz. Türkiye'de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu etkinlikte de dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, yüksek hızda internet kapasitesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda. Ülkemiz internette sadece bölgenin değil, dünyanın da merkezi olma potansiyeline sahip. Bu etkinlik ile bu potansiyele dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline gibi Türkiye'nin iki büyük değerinin bu ortak amaçla iş birliği yapmasının ülkemiz için çok değerli ve son derece güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Türk Telekom'a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet Toros: "Türkiye'yi bölgenin veri üssü ve iletişim köprüsü yapmak temel amacımız"

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros, dünyanın en büyük telekom oyuncularının Türkiye'de bir araya geldiği bir etkinliğin ev sahibi olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Toros, şunları söyledi: "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak çalışmalarımızı, Türkiye'yi kıtalararası bir iletişim köprüsü haline getirme stratejisi doğrultusunda sürdürüyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla, altyapımızı ve ürün portföyümüzü sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Türkiye'nin stratejik konumunun da avantajıyla, Türk Telekom International olarak 15 ülkede sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle üç kıtada büyümeye devam ediyoruz. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. 40 ülkeden 120 şirketin katılacağı bu etkinliği ülkemizde gerçekleştirmek için Turkcell ile el ele verdik. Bu iş birliğini, sektörümüz adına çok değerli buluyoruz. Katkılarından dolayı Turkcell'e teşekkür ediyorum".