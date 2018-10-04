Türk Telekom ve Turkcell'den Türkiye'yi dijital üs yapma yolunda büyük bir adım

Türk Telekom ve Turkcell, Türkiye'yi bölgede veri üssü ve iletişim merkezi yapma yönünde önemli bir adım atarak, düzenledikleri ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği'nde, 40 ülkeden 120 şirketin üst düzey yöneticisini Antalya'da ağırladı. Avrupa, Asya ve Amerika'da faaliyet gösteren küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularını bir araya getiren etkinlik kapsamında, sektöre dair mesajlar verildi. Fırsatlar ve mevcut durumun değerlendirildiği etkinlikte Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı.

Türkiye telekomünikasyon sektörünün iki büyük şirketi Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, Türkiye'yi dijital üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı. 40 ülkeden 120 şirket ve bu şirketlerin 300'e yakın yöneticisinin bir araya geldiği etkinliğe; Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı. Telekom sektörünün dünya devlerini Antalya'da buluşturan etkinlik Avrupa, Asya ve Amerika'dan 120 şirketi bir araya getirerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'yi bölgede dijital üs haline getirme, İstanbul'u bölgenin teknoloji merkezi yapma stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, 2019 ve sonrası projeleri masaya yatırılırken sektöre katkı sağlayacak yeni iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Toros: "Ülkemizin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attık"

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet C. Toros, dünyanın önemli telekom oyuncularını yeniden Türkiye'de ağırlayarak, Türkiye'nin bölgede veri üssü olması yönünde büyük bir adım daha attıklarını kaydederek, "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak tüm çalışmalarımızı, Türkiye'yi kıtalararası bir iletişim köprüsü haline getirme stratejisi doğrultusunda sürdürüyor, yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarla altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik de bu ana stratejilerimizin bir sonucuydu. Etkinlikte, Türkiye'deki telekomünikasyon sektörüne dair mevcut durumu ve önemli fırsatları uluslararası arenadaki oyunculara aktarma fırsatı bulduk. Etkinliğimize 40 ülkeden, 120 şirket katıldı ve ilgi gerçekten çok yüksekti. Bu da bize, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin stratejik konumunun da avantajıyla, Türk Telekom International olarak 17 ülkede sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle üç kıtada büyümeye devam ediyoruz. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Sektöre ilham verecek böylesine önemli bir etkinliği Turkcell iş birliği ile gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz" dedi.

Murat Erkan: "Güçlerimizi, Türkiye'yi dijital üs yapmak için birleştirdik"

Dünya telekom sektörünün kritik öneme sahip oyuncularını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları söyledi: "Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye'ye yatırıma devam ediyoruz. İpek yolunu fiber yoluna çevirmek kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Türk Telekom'la birlikte, Türkiye'yi bölgenin veri üssü ve internetin merkezi olması için güçlerimizi birleştirdik. Etkinlikte, sektörümüzün dünya devlerine 'Turkcell, dünyanın ilk dijital operatörü' dedik. Bunu da gururla söyledik. Önce şirket içinde yürüttüğümüz dijital dönüşümü sonra da müşterilerimizin ihtiyacından yola çıkarak oluşturduğumuz çözümleri anlattık. Türkiye'de ürettiğimiz yerli ve milli yazılımlarımızın bu başarıdaki katkısından da bahsettik. Türkiye'nin son yıllarda bu sektörde ne aşamaya geldiğini de anlatma fırsatı bulduk. Türkiye'de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan mutluyuz".