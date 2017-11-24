Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:48

Türk Telekom’dan küçükçekmeceli kadınlara teknoloji eğitimi

Türk Telekom’un “Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği devam ediyor.

Türk Telekom’dan küçükçekmeceli kadınlara teknoloji eğitimi

24 Kasım 2017 12:48

Bu kapsamda teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda kadınlara yönelik “teknoloji eğitimleri” düzenleniyor.


Türkiye’de teknoloji seferberliği başlatan Türk Telekom’un Gezici Eğitim Tırı’nın bu kez durağı Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı oldu. Küçükçekmeceli kadınların büyük ilgisiyle gerçekleşen eğitime, Küçükçekmece Belediyesi’nin kadın personelleri de katıldı.



Katılımcılara sertifika ve hediyeler verildi


Eğitimlerde Kurumsal Yetkili Yeliz Vural Keskin ve Sipariş Yetkilisi Sümeyye Dönmez, katılımcılara internet kullanımı, sosyal medya ve e- devlet platformlarının kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşıldı.


Katılımcılara eğitim sonunda sertifikaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç