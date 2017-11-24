Türk Telekom’dan küçükçekmeceli kadınlara teknoloji eğitimi

Bu kapsamda teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda kadınlara yönelik “teknoloji eğitimleri” düzenleniyor.

Türkiye’de teknoloji seferberliği başlatan Türk Telekom’un Gezici Eğitim Tırı’nın bu kez durağı Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı oldu. Küçükçekmeceli kadınların büyük ilgisiyle gerçekleşen eğitime, Küçükçekmece Belediyesi’nin kadın personelleri de katıldı.

Katılımcılara sertifika ve hediyeler verildi

Eğitimlerde Kurumsal Yetkili Yeliz Vural Keskin ve Sipariş Yetkilisi Sümeyye Dönmez, katılımcılara internet kullanımı, sosyal medya ve e- devlet platformlarının kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşıldı.

Katılımcılara eğitim sonunda sertifikaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.