Türk Telekom’dan Samsung Galaxy Note9 kampanyası

Türk Telekom Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Merakla beklenen, Samsung’un yeni modeli için tanıtıma özel bir kampanya hazırladık. Müşterilerimize, en yeni mobil teknolojileri en avantajlı tekliflerle sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk Telekom, Samsung’un en yeni telefonu Galaxy Note9’u, tanıtıma özel kampanya hazırladı. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, konu ile ilgili değerlendirmesinde; “Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Samsung’un yeni modeli avantajlı tekliflerimizle mağazalarımızda satışa sunduk. Şirket olarak, müşterilerimizin mobil teknolojileri ve mobil interneti doya doya kullanması en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda hazırladığımız kampanyamız ile müşterilerimiz, telefonu çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilecekler. Ön ödeme yapan ya da eski cihazını Türk Telekom’da değerlendirmek isteyen müşterilerimiz Samsung Galaxy Note9’la mobil deneyimini daha da üst düzeyde yaşayacaklar. ‘Fırsat Bu Fırsat’ mottomuzla son teknoloji akıllı cihazları müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Galaxy Note9 ile yüksek performans ve gerçekçi görüntüleme

Kampanya kapsamında sunulan Samsung’un yeni modeli, 12 MP (Dual Pixel) + 12 MP / F1.5/2. 8 MP / F1.7 / kamerası sayesinde canlı detaylarla güzel netlikte fotoğraflar yakalama imkanı sağlıyor. Telefon uzun saatler yetecek pil gücü yeni yetenekler kazanan yeni S Pen ile müzik ve video gibi medya oynatıcı kontrollerini uzaktan kumanda edebiliyor, selfie çekme butonu görevi görebiliyor ve hatta bir oyun kumandası rolünü üstlenerek mobil oyun deneyimine farklı bir boyut getirebiliyor.

Kampanya ve cihazlarla ilgili detaylı bilgiye şirketin internet adresinden veya mağazalarından bilgi alınabileceği bildirildi.