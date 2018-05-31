Türk Telekom’un akıllı sağlık teknolojileri hayat kurtaracak

Nesnelerin interneti teknolojisi, sağlık hizmetlerinde hasta takibini daha güvenli hale getirirken zaman, enerji ve maliyet konularında da avantajlar sağlayacak.

Türk Telekom, geliştirdiği teknolojileri sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesi için kullanarak akıllı sağlık uygulamalarına imza atıyor. Şirketten yapılan açıklamada; dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisini Türkiye’de ilk defa sağlık sektöründe kullanarak Akıllı Organ Taşıma Çantasını tüketicilerin hizmetine sunuyor. Türk Telekom’un Borda Teknoloji, Ankara Güven Hastanesi ve Nokia çözüm ortaklığıyla geliştirdiği akıllı organ taşıma çantaları, çanta içi sıcaklık ve nem seviyesi ile kapak hareketleri gibi bilgileri ölçümleyerek raporluyor. Değerlerin belirlenen seviyenin altına ya da üzerine çıktığı kritik durumlarda çevrimiçi anlık bilgilendirme göndererek organın hayatiyetinin devamı için anında müdahaleye olanak tanıyor. IoT (nesnelerin interneti) ürünlerin kullanılması ile birlikte, bağışlanan organların taşınma esnasında ısı, nem, kapağın açık kalması gibi faktörler yüzünden fonksiyonlarını kaybetmeleri önlenerek nakil sırasındaki organ kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"IoT ürünleri taşınma sırasındaki organ kayıplarının önüne geçecek"

Testlerin Ankara Güven Hastanesi sağlık ekibi kontrolünde başarıyla tamamlandığını aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, dünyada her yıl milyonlarca insanın organ yetmezlikleri ile karşı karşıya kaldığını ve Türkiye’de hâlihazırda organ nakli bekleyen 25 bin hasta bulunduğunu belirtti.

Donör sayısının azlığının yanı sıra bağışlanan organların yeterli sürede ve standartta nakledilememesinin de hasta kayıplarına yol açtığını ifade eden Er, "Bir organın vücudun dışına çıkarılması ile birlikte hücrelerin ölüm süreci başlıyor. Bağışlanan organların vücut dışında muhafaza süresinin uzatılması, daha uzak mesafelerdeki alıcılara zarar görmeden ulaşması amacıyla dar bant IoT teknolojisini kullanan bir akıllı organ taşıma çantası geliştirdik. Çanta, üzerine entegre edilen NB-IoT etiketi sayesinde ısı, nem değişikliklerini, kapak açılmalarını ölçümleyerek kritik durumlarda yetkilileri uyarıyor ve organın zarar görme ve kaybı riskini en aza indiriyor" diye konuştu.

"Akıllı medikal cihazlar hayat kurtaracak"

Projenin dar bant IoT teknolojilerinin Türkiye’de sağlık alanındaki ilk uygulaması olduğunu aktaran Fırat Yaman Er, "Nesnelerin interneti teknolojisine sahip akıllı cihazların medikal ekipmanlara entegre edilmesi ve sağlık uzmanları tarafından kullanımı, hastaların ve hastane operasyonlarının daha etkin şekilde takibini sağlayacak. Cihazlardan elde edilen veriler doğrultusunda acil ve istenmeyen durumlar ortaya çıkmadan önlenebilecek, bu sayede pek çok hayatın kurtulması sağlanacak" dedi.

"Türk Telekom, teknolojik bilgi birikimini sağlık alanına aktarıyor"

Türk Telekom’un, geliştirdiği teknolojileri sağlık alanında uygulanabilir projelere aktardığına dikkat çeken Er, sözlerine şöyle devam etti: "Türk Telekom olarak, sahip olduğumuz teknolojik bilgi birikimini farklı medikal projelere uyarlayarak sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda önleyici hekimlik, uzaktan hasta takip sistemleri, online sağlık danışmanlığı gibi pek çok konuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor".

"Türk Telekom yerli teknolojilerin gelişimini destekliyor"

Türk Telekom olarak geleceğin teknolojilerini inşa etmek için yerli girişimleri destekleyerek yenilikçi fikir ve projelerin hayata geçirilmesine öncülük ettiklerinin de altını çizen Er, proje kapsamında çözüm ortağı olarak özellikle yerli bir firma olan Borda Teknoloji ile çalışmayı tercih ettiklerini dile getirerek amaçlarının Türkiye’nin teknolojiyi ithal eden değil, üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi olduğunu dile getirdi.

Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nadire Yeşim Çetinkaya Şardan ise; "Nakledilecek organların merkezler arası transferi sırasında, organ taşıma çantaları içinde geçirdikleri süreler uzayabiliyor. Organların, soğuk saklama sıvısı içerisinde ve uygun ısı aralığında naklin gerçekleştirileceği merkeze ulaştırılabilmesi hayati önem taşıyor. Bu sürecin gerçek zamanlı izlenebilmesi ise organ nakil işleminin başarısı için çok değerli" yorumunda bulundu.

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Güven Future Genel Müdür Yardımcısı Ali Erdinç Köroğlu da "Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisinin sağlık alanında çok önemli bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Güven Sağlık Grubu olarak bizler de Türk Telekom ve iş ortaklarıyla birlikte bu alanda uygulamalar ve yatırımlar yaparak hastalarımıza çok daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

NB-IoT teknolojisi pek çok alanda hayatı kolaylaştıracak

Düşük enerji tüketimi ve geniş kapsama alanı sunan NB-IoT teknolojisi, yakın gelecekte hayatımıza dokunan pek çok alanda kullanılıyor olacak; şirketlere işgücü, zaman, enerji ve dolayısıyla maliyet tasarrufu sağlayacak. NB-IoT teknolojisini Türkiye’de ilk kez 2016 yılında kendi şebekesinde test ederek kullanmaya başlayan Türk Telekom, geliştirerek pilot uygulamasını gerçekleştirdiği akıllı sayaç projesi ile de sayaçların uzaktan takibi, okunması ve faturalandırılmasına olanak tanıyor.

Akıllı Organ Taşıma Çantası yapabildikleri şöyle sıralandı;

Çanta içi sıcaklık, nem değerlerinin anlık takibi.

Eşik değerlere ulaşınca sistem üzerinden ve araç içinde alarmla uyarı sinyali.

Belirlenen derecenin altına ya da üzerine çıkması durumunda anlık bilgilendirme sistemi.

NB-IoT cihazının çıkartılma durumunun tespiti ve alarmı,

Bilgisayarlar üzerinden veya uygulamalar üzerinden anlık durum görüntüleme ve geçmişe yönelik raporlama.