Türk Telekom'un, enflasyonla mücadeleye desteği artıyor

Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıldönümünde “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na destek olmak amacıyla, evde internet ve Tivibu'ya yeni abone olanlara ilk üç ay yüzde 10 indirim uygulayacak.

Enflasyonla mücadelenin devam ettiği bugünlerde, pek çok özel kurum ve kuruluşlar, enflasyonla mücadeleye destek olma amacıyla bir çok kampanya başlattı. Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyetinin 95'inci kuruluş yıldönümünde “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na destek olmak amacıyla, evde internet ve Tivibu'ya yeni abone olanlara ilk üç ay yüzde 10 indirim uygulayacak.

Yapılan şirket açıklamasına göre ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na desteğini artırarak sürdüren Türk Telekom, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yeni indirim kampanyaları hayata geçirdi. Ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkı sağlayacak bu kampanyalar ile evde internet ve Tivibu'ya abone olarak Türk Telekom ailesine yeni katılanlar, ilk 3 ay yüzde 10 indirim elde edecekler.