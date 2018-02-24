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24 Şubat 2018 13:39

Türk Telekom’un “İnternetle Hayat Kolay” projesi

Türk Telekom’un 2017 sonu itibariyle 54 ili tamamlayan “İnternetle Hayat Kolay” projesi 2018 yılı sonunda 81 ile yayılmayı hedefliyor.

Türk Telekom’un “İnternetle Hayat Kolay” projesi

24 Şubat 2018 13:39

Bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişiyi internet ile tanıştıran proje; internet hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan veya internetin sunduğu faydalarla yeteri kadar tanışmamış başta kadın olmak üzere 25 yaş üstü yetişkinleri dijital dünyaya taşıyor.


Türk Telekom’un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi “İnternetle Hayat Kolay” 2018 yılı sonunda 81 ile yayılmayı hedefliyor. Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.


Birleşmiş Milletler ’in desteklediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik büyüme ve eşitsizliklerin azaltılması hedeflerine de hizmet eden İnternetle Hayat Kolay Projesi’nde, internet okuryazarlığı eğitimleri, Türkiye’nin her yerindeki 300 gönüllü genç tarafından veriliyor. Eğitimler; temel internet kullanımı, e-devlet kullanımı, internet bankacılığı, sosyal ağlar, bloglar, internet üzerinden alışveriş, güvenli internet ile mobil cihazlar ve mobil internet eğitimleri gibi birçok online hizmeti kapsıyor.



Eğitmen eğitimi Kayseri’de


Projenin 81 ile yayılması için ilk adım Kayseri’de atıldı. Yaşları 18-26 aralığında değişen çoğunluğu öğrencilerden oluşan 23 farklı ilden 26 İnternetle Hayat Kolay projesi Habitat Derneği gönüllüsünün katılım gösterdiği eğitmen eğitimleri Kayseri’de gerçekleşti.


Diğer yandan Türk Telekom, daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak üzere İnternetle Hayat Kolay eğitimlerini kullanıcı dostu bir mobil uygulama ve web sitesine de taşıdı. Ücretsiz sunulan bu uygulama sayesinde sınıf eğitimlerine katılma fırsatı yakalayamayan kesimler de interneti etkin kullanmayı öğreniyor. Uygulama kullanıcılardan büyük ilgi gördü.




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