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06 Haziran 2018 10:34

Türk Telekom’un Teknoloji Seferberliği Projesi Kırşehirli kadınlarla buluştu

Türk Telekom, ’Senin Zamanın’ sloganıyla hayata geçirdiği Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında Kırşehir’deki kadınlara internet eğitimi verdi.

Türk Telekom’un Teknoloji Seferberliği Projesi Kırşehirli kadınlarla buluştu

06 Haziran 2018 10:34

Eğitimlerde kadınlar; güvenli internet, sosyal medya, e-devlet gibi konularda bilgi sahibi oldu.



Türk Telekom’un Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında kadınları internet konusunda bilgilendirmek amacıyla Erzincan’dan yola çıkan ve binlerce kilometre yol kat ettikten sonra Kırşehir’e gelen Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı kadınlarla buluştu. 40 kişilik sınıf haline getirilmiş Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda, Türk Telekom Akademi Eğitmenleri tarafından verilen eğitimler kapsamında kadınlar; güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken çeşitli sosyal medya uygulamalarını da deneyimleme imkânı buldu.



"Dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz"


Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, 2 dönemde toplam 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz".



Hedef iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak


Yapılan bilgilendirmede; ‘Senin Zamanın’ sloganıyla yola çıkan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı, Teknoloji Seferberliği Projesi Kapsamında Anadolu’nun dört bir yanını karış karış dolaşıyor. Türk Telekom’un 2017 yılında başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi’nin ilk etabında 38 ilde 5 bin kişiye ulaşıldı. Projenin ikinci etabı kapsamında 24 ilde 34 farklı noktada, kadınların internet okuryazarlığının arttırılması hedeflenirken, iki yılda ulaşılan kişi sayısının 10 bin olması bekleniyor.




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