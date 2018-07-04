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04 Temmuz 2018 17:02

Türk Telekom’un yeni transferi Metin Türen imzayı attı

Süper Lig’de ve EuroCup’ta iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Türk Telekom, A Milli Basketbol Takımı’nın oyuncularından, şutör özelliğiyle öne çıkan Metin Türen’i kadrosuna kattı.

Türk Telekom’un yeni transferi Metin Türen imzayı attı

04 Temmuz 2018 17:02



ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından EuroCup’a davet edilen Türk Telekom, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig’de ter döken A Milli oyuncu Metin Türen’i transfer etti. Kariyerine Darüşşafaka ile başlayan 24 yaşındaki ve 2,06 boyundaki Metin Türen, şutör ve atletik özellikleriyle dikkati çekiyor.



“A Milli Takımın önemli bir oyuncusunu kadromuza kattık”


Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, şampiyon kadrolarına Süper Lig’de ve Avrupa’da başarı getirecek takviyeler yaptıklarını dile getirdi. Metin Türen’in uzun yıllar A Milli Takıma hizmet edecek önemli bir isim olduğunu söyleyen Kutlu, Türen’in mücadeleci yapısıyla, takıma atletik oyununa katkı sağlayacağını ifade etti. Kutlu, peş peşe yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu ettiklerini sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: “Metin Türen A Milli Takımın önemli bir ismi transfer ettik. Bu sezonun başında iyi bir takımla iyi bir kadroyla sahaya çıkmayı ve bu sene yakaladığımızı ivmeyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu bir inanç işi, güven işi olarak görüyorum. Şu an da oluşturduğumuz takım çok iyi oyunculardan oluşuyor. İspanya, Almanya ve Yunanistan’dan çok iyi oyuncular transfer ettik. Bugün de Metin Türen ile taçlandırıyoruz. Henüz 24 yaşında gelecek vadediyor” ifadelerini kullandı.



“Hedeflerimiz aynı”


Transfer imzasını attıktan sonra duygularını dile getiren Metin Türen, “Benim burayı seçmem çok kolay oldu. Hedefleri olan bir oyuncuyum. Telekom’un da hedefleri var. Hedeflerimiz aynı umarım kendimi burada gösterebilirim” şeklinde konuştu.




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