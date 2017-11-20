Türk turizmciler 2018’den umutlu

Turizmci Mete Vardar, " 2018 yılı için yüzde 50 büyüme oranı belirledik. 1 Ocak 2018 itibariyle hayata geçireceğimiz teknoloji yatırımıyla 31 yıllık planlar dahilinde global bir turizm şirket olma yolunda büyük adım attık. Sadece Jolly için değil, Türk turizmi için de yeni bir güzergâh oluşturan bu yatırımla dünya çapına taşıyacağız” dedi.

Türk turizmciler 2018 yılından umutlu. Bugün itibariyle yüzde 50’ye varan indirimlerle erken rezervasyon kampanyasını da başlatan Jolly Tur, 2017’de yüzde 45’lik büyüme hacmine ulaşırken, 2018 için hedef büyümeyi yüzde 50 olarak belirledi. 2018’deki büyümenin ana dinamiği ise üzerinde dört yıldır çalışılan büyük teknoloji yatırımının devreye girmesi olacak. Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, ve Yönetim Kurulu Üyesi ayın zamanda Genel Müdür Figen Erkan ile tüm departman müdürlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turizmci Mete Vardar, 2018 erken rezervasyon dönemini bugün, yüzde 50’ye varan indirimlerle başlattıklarını belirterek, “Turizm için zorlu bir dönem olarak geçen 2017’yi sektörün de üzerinde büyüme oranıyla kapattık. 2018’e Türk turizminde atmosferi değiştirecek yeni yatırımlar ve hedeflerle giriyoruz. Teknoloji yoğunluklu yatırımlarla global şirket olma yolunda en kritik adımı attık. Yüzde 45’lik büyüme hacimlerinde 31 yıldır hiç ödün vermediğimiz misafir memnuniyeti ve bu doğrultudaki yatırımlar en önemli unsurdur. 2017 gibi kritik bir yılda misafir memnuniyeti için çok daha etkili adımlar attık” dedi.

“Türkiye’de turizme yeni ufuklar kazandıracak teknoloji yatırımı”

2018’e çok daha iddialı hedefler ve bu hedeflerin en büyük kaynağı olan yatırımların sonuçlarıyla girdiklerine dikkat çeken Mete Vardar, “1 Ocak 2018 itibariyle hayata geçireceğimiz teknoloji yatırımıyla 31 yıllık planlar dahilinde global bir turizm şirket olma yolunda büyük adım attık. Sadece Jolly için değil, Türk turizmi için de yeni bir güzergâh oluşturan bu yatırımla dünya çapına taşıyacağız. Bu yatırım için her biri kendi alanının en iyi uzmanlarından oluşan 50 kişilik ekibi Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ile birlikte dört yıl boyunca çalıştık. Bu yoğun çalışmanın ve yatırımın sonucunda Türkiye’ye ve Türkiye turizmine yeni ufuklar açacak bir teknoloji platformu kazandırdık. Yatırımların teknolojiyle sınırlı değil. Farklılaşan beklentiler doğrultusunda pek çok özel turu programa aldık. Jolly Tur’un yeni döneminde çok daha eğlenceli ve aktif olacak” diye konuştu.